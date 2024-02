Quita de subsidios: las provincias advierten por tarifas de transporte de más de $ 1.000

Alertan sobre los costos del transporte tras la quita de subsidios a las provincias. /Foto: archivo.

Funcionarios de distintas provincias de la Argentina advirtieron este martes, a partir del recorte de subsidios por parte del Gobierno nacional.En tanto queante la Justicia Federal reclamando el pago del subsidio nacional destinado al servicio de transporte.El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires,, remarcó que, y agregó que algo similar "va suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca; por ejemplo, Punta Alta-Bahía Blanca va a ser $ 2.000 o $ 3.000, afecta a todo el interior".En esta línea, opinó que "la quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley 'ómnibus'", e instó que desde la administración "reflexionen, esto no se lo están haciendo a un Gobernador, se lo están haciendo a la gente".Por su parte,, aseguró quey apostó al "diálogo" para darle una solución al conflicto desatado a partir de la decisión del gobierno nacional de eliminar subsidios a las provincias., precisó en diálogo con Radio 2 de Rosario.También el, aseguró que, pero afirmó que no puede "garantizar la cobertura de los recursos que Nación dejará de aportar, por ende va a haber un cambio en la tarifa".En tanto,, afirmó quemientras que "en el interior de la provincia, en el transporte interurbano tiene que regir una suba de cerca del 40% o 50% porque al sacar los subsidios nacionales realmente toca en el boleto y en la gente", explicó a Radio 10.Además, mencionó queComo ejemplo, mencionó el caso de Rosario, donde "la municipalidad estima que la tarifa va a llegar a $ 1.000".En la, según el aumento aprobado por el Concejo Deliberante de la capital puntana el pasado 30 de enero. A ese ajuste se sumaría ahora el resultante de la quita de subsidios que aún no se ha concretado.Por ejemplo, un boleto para viajar hacia Villa Mercedes, distante a 100 kilómetros de la capital provincial, ya cuesta desde $ 3.000 pesos hasta más de $ 6.000 de acuerdo el servicio que se elija.Frente a la quita de los subsidios a las provincias ely que junto a otros mandatarios provinciales y secretarios de transportes buscaran una postura común" para enfrentarlo.Por su parte el, solicitó "con carácter de urgente" una nueva audiencia con el secretario de Transporte de la Nación para abordar en detalle" la preocupante reducción de los subsidios nacionales y avanzar de manera inmediata en la implementación de la tarjeta SUBE en San Luis".En la provincia, explicó, los subsidios significan un 38% de los costos operativos, y en la actualidad, por cada $ 100 que ingresan a las empresas de colectivos, $ 45 los aporta el Estado provincial, $ 38 el Estado nacional y los $ 17 restantes provienen de la tarifa que paga el usuario, explicó.A su vez, elreclamando "el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros"."Torres destacó también que a partir del mes de diciembre el propio Gobierno del Chubut incrementó ya en un 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de Provincia", según un comunicado de la Subsecretaría de Información Pública.