"El inicio de clases depende de que el Gobierno envíe los fondos y llame a paritarias"

Foto: Edgardo Valera

"Dijeron que el ajuste era para la casta, pero resulta que la casta era el docente, el jubilado y el trabajador" Sonia Alesso

Foto: Eliana Obregon

“Si no llaman a paritarias ni mandan fondos, cobraremos menos que el año pasado, contexto imposible para arrancar las clases” Sonia Alesso

Hoy en el Consejo Federal de Educación, los y las ministras del país presentamos una nota al secretario de Educación, Carlos Torrendell, manifestando nuestra profunda preocupación por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias. pic.twitter.com/P3Ggj48dZx — Alberto Sileoni (@AlbertoSileoni) February 9, 2024

La secretaria general de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, advirtió este martes que el inicio de las clases en las diferentes provinciasdel incentivo docente y convoque a paritarias, y sostuvo que, de lo contrario, se presentaráel ciclo lectivo“Si no llaman a paritarias ni mandan fondos, cobraremos menos que el año pasado, contexto imposible para arrancar las clases”, afirmó Alesso en declaraciones formuladas a El Destape Radio, respecto a la situación de los docentes en las semanas previas al inicio de clases previsto para los últimos días de febrero y primeros de marzo, según cada distrito.Ctera brindará este miércoles a las 9.30 una conferencia de prensa, en su sede porteña ubicada en la calle Chile 654, en el barrio porteño de San Telmo, de la que participarán Alesso y, secretario general adjunto del gremio, en la que se informarán "los pasos a seguir a pocos días del comienzo del ciclo lectivo"."Ante la grave situación salarial de las y los docentes y de nuestras y nuestros jubilados, Ctera exige al Gobierno Nacional la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente.", dice el gremio en un comunicado difundido este martes.El gremio pidió además al Gobierno nacional "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo" y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares."Creíamos que nos iban a convocar la semana pasada, pero no lo hicieron luego del tema de la ley ómnibus, por lo que estamos todavía esperando. Desde Ctera exigimos que nos convoquen esta semana. Mañana tenemos una reunión y luego realizaremos un congreso para decidir si van o no a iniciar las clases en función de lo que pase estas semanas”, añadió Alesso.Con respecto al salario de los maestros, Alesso explicó que “este mes las provincias pudieron cubrir el faltante del porcentaje que le corresponde a Nación con el fondo de incentivo, pero el próximo mes será casi imposible, por lo que”.“Sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial”, destacó la gremialista docente.Y agregó:porque “todo aumenta, los alquileres, los alimentos y ahora también el transporte de colectivos y trenes. Dijeron que el ajuste era para la casta, pero resulta que la casta era el docente, el jubilado y el trabajador que sufre directamente con estos aumentos porque su salario no aumenta”.Durante la entrevista radial, Alesso también denunció queEl viernes pasado, ministros de Educación de todo el país presentaron una nota al secretario del área, Carlos Torrendell, para manifestar su "profunda preocupación" por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias.Tras una reunión en el Consejo Federal de Educación, el ministro, de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer el texto a través de la red social X."Nos dirigimos a usted frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacional y Fondo de Infraestructura- y la falta de certezas sobre el escenario presente o futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos , de modo tal de poder delinear seriamente la politica educativa en nuestras jurisdicciones", señaló la carta."Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos una pronta respuesta sobre el presente planteo", agregó el texto.