Se reinicia el cronograma de apertura de sesiones en las provincias

Llaryora abrió las sesiones en Córdoba el primer día de febrero. /Foto: Laura Lescano.

Rogelio Frigerio estará en la legislatura el 15. /Foto: Hernán Saravia.

Los que comienzan en marzo

Kicillof, uno de los que vuelve a dirigirse a la legislatura bonaerense, en marzo. /Foto: archivo.

Los que quedan para abril

Pullaro dará inicio a la actividad legislativa en Santa Fe. /Foto: Sebastián Granata.

Los rezagados

, en un cronograma determinado por la Constitución de cada distrito que comienza en febrero con la reactivación de actividades en las Legislaturas de Córdoba y Entre Ríos, a las que se sumarán catorce asambleas legislativas en marzo, junto a la apertura en el Congreso Nacional, mientras otras tres lo harán en abril y las dos restantes, en mayo.La agenda de apertura de sesiones ordinarias comenzó, como es tradicional,, con el primer discurso que pronunció como gobernador el peronista Martín Llaryora quien ratificó ante la Legislatura unicameral su "total compromiso para tomar todas las decisiones necesarias en estos momentos tan difíciles" al sostener que "estamos en una de las peores crisis económicas y social de la República Argentina".En tanto,, el gobernador Rogelio Frigerio (PRO) para inaugurar el 145 período de sesiones de la Legislatura bicameral con su mensaje al parlamento provincial donde trazará la hoja de ruta de su primer año de gestión.Fuentes gubernamentales confirmaron a Télam que la sesión se realizará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en la ciudad de Paraná, donde el mandatario provincial pronunciará su discurso cerca del mediodía.Ense da una situación particular dado que los 40 diputados de la Legislatura unicameral comenzaron sus actividades el 1 de febrero con una sesión en la que ratificaron autoridades y fijaron que las sesiones ordinarias del ciclo legislativo 2024 se desarrollarán los martes y miércoles, mientras, cuando se celebra el Día de la Autonomía provincial.De acuerdo con el cronograma de actividades parlamentarias, el primer día de marzo el presidente Javier Milei tendrá que presentarse ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación para abrir el 142° período de sesiones ordinarias -aunque aún no está definida la modalidad-, fecha para la cual 14 provincias también tienen previstos sus actos de apertura.Si bien hasta hoy, de acuerdo con lo consultado por las corresponsalías de Télam, no estaban definidos con precisión los horarios y días en que los gobernadores ofrecerán sus discursos,En ese grupo, debutarán en esas funciones el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Neuquén, Rolando Ceferino Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck -en un nuevo mandato no consecutivo-; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.Asimismo,, el formoseño Gildo Insfrán en su octavo mandato abrirá el 51° ciclo de sesiones, Sergio Ziliotto hará lo mismo en La Pampa con el 55° período de sesiones ordinarias, mientras en La Rioja el 137° período será inaugurado por el reelecto Ricardo Quintela y en Tierra del Fuego Gustavo Melella abrirá la 41era temporada legislativa.En abril, el nuevo gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, abrirá el 163° período ordinario de sesiones, mientras otro debutantehablará ante la Legislatura provincial y eninaugurará el 37° período de sesiones ordinarias, aunque para él no será novedad dado que gobernó la provincia entre 2011 y 2015.-quien gobernó Mendoza entre 2015 y 2019- vuelva a presentarse ante la bicameral para abrir el 184° período legislativo de sesiones ordinarias, mientras enel nuevo mandatario, debutará en esa función Hugo Passalacqua, exvicegobernador provincial, a la vez que enabrirá el 135° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bicameral.