Tigre, con Gorosito en la cuerda floja, buscará reponerse ante Defensa

Foto: Archivo Télam/Alejandro Santa Cruz.

su entrenador Néstorpor el pésimo arranque,ante su gente este miércoles, en la continuidad de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará desde las 17.00 en el estadio José Dellagiovana, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Franco Acita.Tigre junto con Deportivo Riestra son los dos únicos equipos que aún no marcaron en el campeonato y ambos suman un punto.Esto llevó a que Gorosito, que viene de ser parte importante de la campaña en la que Colón de Santa Fe descendió, quede en el ojo de la tormenta con fuertes críticas por parte de los hinchas.Por esoGorositoy Justiciade posiciones y continuar en el cargo.Tigre tendrá el cambio obligado de Gian Nardelli, que se fue expulsado ante Estudiantes de La Plata tras la doble amonestación. El principal candidato a sucederlo es Martín Ortega.Además, en el ataque reaparecerá Blas Armoa, uno de los hombres importantes en las últimas dos temporadas, por el colombiano Flabian Londoño.Defensa y Justicia acumula siete puntos aunque mostró un nivel irregular en su última visita a La Bombonera (0-0 vs. Boca). Repetirá el once.