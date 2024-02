Un necesitado Sarmiento recibirá a un envalentonado Lanús en Junín

Foto: Maximiliano Luna.

, uno de los que todavía no ganó en el campeonato,este miércoles, en la continuidad de la quinta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará desde las 17 en el estadio Eva Perón, con transmisión de ESPN Premium, y arbitraje de Andrés Gariano.Sarmiento solamente tiene dos puntos, perdió en sus últimas dos presentaciones (3-2 vs. Defensa y Justicia y 3-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero) y es uno de los serios candidatos a pelear en la zona baja de la tabla general por el mal nivel mostrado.De hecho, Sarmiento desperdició un penal en los pies de Lisandro López durante su visita a Santiago del Estero.La duda es si Sergio Rondina se decidirá por pasar a Franco Paredes a la zaga central y darle lugar a Jeremías Vallejos en el lateral derecho después del mal partido, con un error infantil incluido, por parte de Diego Calcaterra en la defensa.Lanús, en cambio, aplastó en su última cita a Platense (3-0), de local, y se reencontró con su mejor versión ante su gente. Es por eso que Ricardo Zielinski repetirá el once.