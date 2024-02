Acuña: el PRO está "discutiendo los bordes" del partido pero no está "cogobernando"

Foto: X @Soledad_Acunia

Nos encontramos con @mauriciomacri en el sur. Juntos estamos trabajando en una renovación del PRO que reafirme la identidad y la impronta del partido que fundamos en 2001. pic.twitter.com/7xyJPNQxoX — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) February 12, 2024

Lasostuvo este martes que dentro del PRO actualmente se están discutiendo "los bordes" y los liderazgos de ese espacio político mientras que paralelamente se está analizando una posible alianza con La Libertad Avanza (LLA), pero aseguró que el partido no está "cogobernando"."Estamos discutiendo de vuelta cuáles son los bordes de nuestro espacio. Quiénes somos, dónde estamos y qué acompañamos después de más de 20 años de partido político. En ese proceso se dan discusiones de las nuevas alianzas. Son dos procesos que se dan paralelamente", afirmó Acuña en declaraciones a radio La Red.La exministra mantuvo este lunes una, donde pasa sus vacaciones, para trabajar "en una renovación del PRO que reafirme la identidad y la impronta del partido", según compartió en sus redes sociales.En sus declaraciones de este martes, Acuña dijo que "el gobierno es de La Libertad Avanza", y afirmó que el PRO mantiene "muchas coincidencias ideológicas con lo que se esta haciendo" y tiene la "voluntad de ser un partido que acompañe las reformas que hacen falta en la Argentina".", remarcó."Hace 20 años que trabajamos juntos que nos conocemos y tenemos una relación política. Veníamos hablando no solo de la coyuntura sino de que pasó, por qué perdimos, del partido y la sociedad", afirmó tras el encuentro de este lunes con Macri, en declaraciones realizadas este martes a la mañana.Acuña añadió quey aseguró que el expresidente se mantiene "optimista y entusiasmado" con la voluntad del presidente Milei."Mauricio siente que, como nos viene pasando hace tantos años no paramos de caer, de perder oportunidades, pero que hay un presidente que tiene al voluntad de hacer los cambios de fondo, sin importarle los costos de capital político", aseguró.En tanto, lamentó que con el fracaso delporque terminó siendo "una discusión de políticos en un espacio cerrado y no generó ningún beneficio"."Hoy no estoy pensando ni buscando ser parte del gobierno nacional", aseguró Soledad Acuña, quien consideró que el PRO empezó a "diluirse" tras la derrota del 2019."Empezamos a tener concepciones genéricas, todo podía ser de acuerdo a lo que convenía en el momento. Por querer abarcar todo, terminamos representando a nadie. Definamos de vuelta a qué vinimos a la política", planteó la exfuncionaria.