Dillom ratificó la dimensión política de la canción popular

Ivonne Guzmán: "No hay que ver a la cultura sólo como entretenimiento"

La banda de cumbia La Delio Valdez protagonizó este lunes una multitudinaria sesión bailable a cielo abierto en la Fiesta Nacional de la Confluencia y, tras su explosiva actuación, una de sus voces, la colombiana Ivonne Guzmán, destacó la necesidad de sostener los espacios que representan los festivales populares, a la vez que aseguró que a la cultura no se la debe pensar "como si fuera sólo entretenimiento".



"No hay que ver sólo la cultura desde el lado del entretenimiento. La expresión en sí tiene un valor, también todo el trabajo que genera. Es importante sostener los espacios de los festivales", dijo en diálogo con Télam en relación a la proliferación de discursos que alientan el retiro del Estado de la actividad cultural



"No se puede reducir la cultura al hecho mercantil de quien puede comprar una entrada o no", completó, en el mismo sentido, Damián Chavarría, el trombón de la orquesta.



"Lo que no hay dudas es que en este país la gente la cultura sí le importa. De no ser así no sería posible la cantidad de fiestas populares que existen a lo largo de todo el país", agregó.



Ivonne Guzmán subrayó la necesidad de defender las políticas públicas culturales. "Nosotros podemos decir que tenemos cierta espalda para afrontar la situación, pero muchísimos artistas necesitan de apoyo y eso es indispensable que siga existiendo", remarcó.



Sobre la irrupción de La Delio Valdez en la Fiesta Nacional de la Confluencia, ante un público de 250 mil personas, Ivonne Guzmán expresó: "Tenemos orgullo y agradecimiento, pero también decimos que estamos listos para ocupar ese lugar".