Madres de Plaza de Mayo denunció por censura a Meta, por suspender su cuenta de Instagram

⚠️ Nos sumamos a la preocupación por la suspensión de la cuenta de Instagram de @somosradioam530, la Radio de las Madres.



Esperamos se solucione a la brevedad y que no represente un ataque a la libertad de expresión de un medio íntimamente ligado a la defensa de los DD.HH. https://t.co/Qtay8kbOXH — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) February 12, 2024

La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció este lunes que la empresa estadounidense Meta suspendió la cuenta de Instagram de su Radio AM 530 con el argumento de que publicasolicitó que se revea esta "arbitraria decisión de censura a un medio de comunicación".", denunció la entidad en la red social X.Mediante un comunicado aseguró que la empresa estadounidense Meta, creadora de Instagram, suspendió la cuenta de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo "alegando que la misma publica contenido engañoso y fraude" y le solicitó queEn el documento titulado "Meta censura a la AM530", destacó que la emisora es "sinónimo de Derechos Humanos y es la voz de la lucha histórica reconocida a nivel internacional de las Madres de Plaza de Mayo por la Memoria, la Verdad y la Justicia"."Ante este intento de acallar nuestra voz, le pedimos a nuestra audiencia hacerse eco de esta denuncia", compartiendo en sus propias redes la consigna, sostuvo.Por su parte el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) expresó su "preocupación por la suspensión de la cuenta de Instagram la Radio de las Madres" y pidió que se solucione a la brevedad y "no represente un ataque a la libertad de expresión de un medio íntimamente ligado a la defensa de los Derechos Humanos".El perfil de la emisora AM530 cuyo usuario de Instagram es @somosradioam530 no se encuentra disponible en la red social al momento.