La historia de los refranes: "El calavera no chilla"

El calavera no chilla

"Calavera viejo" VER VIDEO

¿Cómo el calavera? ¿No se dice la calavera? En este refrán no.mientras permanecen unidos, despojados de la carne y de la piel…, de vida bastante disipada, así que mejor que no chille… Porque un cadáver no puede protestar…Varios investigadores señalan que, en su obra "El burlador de Sevilla", del siglo XVII, cuando lo usó para caracterizar a su personaje principal, don Juan Tenorio…que transgredía todas las normas morales de la época y seducía a las mujeres haciendo gala de su buena posición social? Hay una respuesta muy convincente para esa pregunta...Parece que en aquellos años,, sus escarceos amorosos solo se hallaban salvaguardados entre las lúgubres, solitarias tumbas, ya se sabe que las calaveras no cuentan nada de lo que ven…El refrán "El calavera no chilla"para arengar a los quejosos que debe cumplir con sus obligaciones luego de una noche de juerga… “Shhh vamos, vamos, levantate, a laburar, el calavera no chilla”…Y bueno, un libertino no tiene derecho a quejarse cuando le llega el momento de dar cuentas., si le gustó disfrutar de esa juerga no tiene derecho a reclamos…, la segunda de su etapa mexicana…que compuso, escribió y grabó un tal Carlos Gardel en 1926.Si habrá calavereado este zorzal…