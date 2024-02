Newell's y Racing prometen buen fútbol en el arranque de la quinta fecha

Newell

📋Estos son los convocados para el partido de este lunes ante Newell's, por la 5ª fecha de la Copa de la @LigaAFA. pic.twitter.com/rYgmy1ovox — Racing Club (@RacingClub) February 11, 2024

Posibles formaciones

Newell's Old Boys de Rosario, uno de los punteros de la Zona B, recibirá en la noche de este domingo al ascendente Racing por, que comenzará apenas minutos después de que concluya la cuarta jornada.El encuentro se jugará a partir de las 21.00, en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia. Tendrá como árbitro al cordobés Pablo Echavarría y habrá televisación de la señal de cable ESPN Premiumel conjunto rosarino, dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera, acumula -como el 'Tomba'- puntuaje ideal (12 sobre 12) y viene de liquidar el viernes pasado por 3-1 a Unión en Santa Fe., en una muy buena actuación del equipo de Gustavo "Coco" Costas.El encuentro se adelantó para la noche de este lunes porque Newell's viajará el próximo martes rumbo a Miami, para jugar el jueves un partido amistoso ante el Inter de Lionel Messi y Gerardo "Tata" Martino, reconocidos hinchas de la "Lepra".En el largo historial general, Racing lleva la delantera con 55 triunfos, contra 50 de Newell`s y 50 empates.Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Franco Díaz o Jerónimo Cacciabue y Rodrigo Fernández o Julián Fernández o Leonel Vangioni; Guillermo May, Ever Banega o Esteban Fernández y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.Gabriel Arias; Tobías Rubio, Germán Conti, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Facundo Mura, Leonel Miranda, David González y Agustín Urzi; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT Gustavo Costas.Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).21.00Pablo Echavarría.ESPN Premium.