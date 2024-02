El clima festivalero aparece finalmente de la mano de Ciro y Las Pastillas del Abuelo

Foto archivo.

Luego de una jornada de apertura con muy buenas performances pero ante audiencias muy menores a las habituales en este encuentro a lo largo de su historia de 24 años, el clima festivalero finalmente apareció en el segundo día del Cosquín Rock, de la mano de una buena respuesta de público y, fundamentalmente, de las actuaciones deAunque aún no trascendieron cifras oficiales, ya desde las 17, cuando Las Pastillas del Abuelo pisó el escenario Sur, uno de los seis montados en el Aeródromo del Valle de Santa María de Punilla, en Córdoba, era evidente que la concurrencia superaba con amplitud a las 45 mil personas que asistieron ayer.Y si la banda que tiene ase encargó de levantar a la multitud con su cada vez más estilizado cancionero de barrial poética; en las últimas horas de la tarde, el exlíder de Los Piojos apeló a su pulso festivalero para arrogarse un cetro que aún estaba vacante en esta edición.No es que Ciro haya puesto en marcha alguna estrategia que no sea conocida, pero el formidable frontman se mueve como pez en el agua en este tipo de acontecimientos y sabe sacar provecho de eso.Una buena dosis de canciones de Los Piojos, como, entre otras; los hits cosechados en su etapa solista y el toque justo de sensiblería, desde melodías sencillas pero de ribetes épicos fueron las armas a las que apeló el artista.A eso le sumó algunos videos que fueron directo al corazón sin ponerse colorado con alusiones al mundial de fútbol ganado en 2022 e imágenes de la sierras cordobesas mientras interpretabaDesde un sitial de jugador tan local como-número que se espera para cerca de la medianoche-, Ciro se adueñó una vez del escenario a sabiendas de que parte con ventaja en ese sentido.Todo esto sucedió en el escenario Sur, mientras que en el Norte, al otro extremo del predio,montaban su personal celebración de carnaval, con su música festivas y show circense.Poco antes, en ese mismo escenario la mexicana, conocida por acompañar a Bizarrap en una de sus famosas sesiones, debutaba en nuestro país con un interesante show de rap.Aunque la artista no mostró mucha innovación desde lo visual, con la inclusión del consabido cuerpo de baile con chicas ligeras de ropa; desde lo sonoro desplegó un rap atravesado por el reguetón y el dance hall, entre otros ritmos.En tanto, en el escenario Montaña, la tarde transcurrió entre el rock cancionero de; el divertido set de, con su humor absurdo de libre asociación y sus melodías cool; y la energía y distorsión sonora deHacia media tarde, el escenario Norte fue el sitio de los nuevos sonidos urbanos, conen un estilo más purista, y, más tarde, cony su cruce con otras vertientes, incluso folclóricas.En tanto, por el Sur pasaron más temprano expresiones más rockeras comoComo número central, esta jornada de cierre tendrá a Slash, el icónico guitarrista de Guns ´N´ Roses; Duki, Ysy A, Las Pelotas y el set electrónico de Steve Aoki; números que se esperaban a partir de las 21.