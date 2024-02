Vidal dijo que no le ofrecieron la Anses y que "aún no hay acuerdo para cogobierno" de LLA y el PRO

María Eugenia Vidal durante el debate de la ley "Bases". /Foto: Raúl Ferrari.

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal afirmó este domingo quey planteó quede su agrupación sobre una posible coalición o "cogobierno" con la administración de Javier Milei."Nadie del gobierno ni del PRO me ofreció ningún cargo y no hay un acuerdo para cogobernar hasta ahora", aclaró la exgobernadora bonaerense en una entrevista con radio Milenium.Aseguró que "aun falta una discusión al interior del PRO y eventualmente otra con el gobierno pero me parece prematuro hablar de cargos", relativizando los rumores que situaban como futura jefa de la Anses.en la cual, dijo, "creíamos genuinamente".Pero aclaró que más allá del ámbito parlamentario "un cogobierno es algo muy distinto y primero tiene que darse una discusión adentro del PRO, que hoy no se está dando".En ese sentido advirtió quey aclaró: "Respeto a todas las personas del PRO que a título personal decidieron ir al Ejecutivo pero no hay un acuerdo (de La Libertad Avanza) con el PRO para cogobernar hasta ahora"."Lo más importante no son los cargos sino lo que vamos a hacer para resolverle los problemas a la gente", opinó Vidal, y consideró que el Gobierno "no se tiene que dejar correr por los anuncios precipitados" luego de haber retirado su proyecto de ley del Congreso., abundó.Respecto al debate legislativo Vidal reflexionó que "a la ley ómnibus y el DNU los defendí con convicción porque creo que van en el camino correcto sin especular ni esperar ningún cargo". Y acerca de si ocuparía cargos en el gabinete de Milei aseguró que el país vive "un momento dramático y no hay lugar para la mezquindad y la especulación".y reiteró que es "prematuro" plantear que miembros de su partido ocupen cargos en el gabinete cuando "aun falta una discusión al interior del PRO".Estimó que "si el presidente Javier Milei quiere avanzar en una coalición de gobierno con el PRO la discusión más importante que se tiene que dar es que país queremos", mientras que "la discusión por los cargos debería ser la última".