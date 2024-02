Un libro rescata la palabra viva de Norberto Galasso

La presentación del libro: Diego Ramírez y Norberto Galasso. /Foto: prensa.

Galasso junto a sus discípulos. /Foto: prensa.

“El último maldito”, editado por Imprex Ediciones

El libro condensa 15 años de conversaciones. /Foto: prensa.

Una editorial de Merlo El libro salió por Imprex ediciones, una editorial de la localidad bonaerense de Merlo, dentro de la colección Los silenciados, en la que también se publicaron “Rufino Blanco Fombona” del mismo Galasso, “Entrecalles” de silvia Lorenzo y “El combate ignorado” de Eduardo Campo, sobre la batalla de la Vuelta de Obligado. “Les mandé mi libro y me ofrecieron publicarlo enseguida. Es increíble ya que la mayoría de los autores, y el mismo Norberto, pagó por la publicación de su primer libro”, confiesa el autor.

En su extensa trayectoria Norberto Galasso escribió más dey pensamiento político, que revisan el acontecer nacional desde la Revolución de Mayo a la actualidad, poniendo el foco en figuras como José de San Martín, Raúl Scalabrini Ortiz, Juan José Hernández Arregui, Manuel Ugarte, Arturo Jauretche, Juan Domingo Perón. Eva Perón. John William Cook e Hipólito Yrigoyen.Pero en, editado por Imprex Ediciones, está su palabra viva, en conversaciones con el periodista Diego Eloy Ramírez, en las que recorre su biografía, su relación con figuras como“En esta serie de reportajes asoma en su plenitud la naturaleza del maestro Galasso: humildad, tenacidad, coherencia ideológica, una sólida formación intelectual y un compromiso militante con la patria y con el pueblo”, analiza Maximiliano Molocznik en la contratapa. En tanto que el prólogo firmado por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, apunta que el trabajo “asume el registro de la verdadera epopeya que fue y es la batalladora vida de Galasso de erigir una Nación digna de su Argentina”.y ejerce la docencia terciaria y universitaria. Formó parte del equipo de la revista “Hecho maldito”. Fue guionista del informe radial “Un país, múltiples voces”, distinguido con un premio de la Defensoría del Público.El autor conversó con Télam sobre su interés en rescatar el pensamiento vivo del historiador revisionista en un libro enfocado en las jóvenes generaciones.-Objetivamente Norberto Galasso es uno de los historiadores más importantes del siglo XX y el más importante de lo que va del siglo XXI en la Argentina. Tiene la particularidad de que sus investigaciones son tan rigurosas que incluso a los que están en las antípodas de su pensamiento, les cuesta encontrar algo para criticar. Tiene más de 60 libros escritos solo y otros 60 en colaboración. Rescató del olvido a figuras como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortíz y Juan José Hernández Arregui a quienes llamó los “malditos” de la historia oficial ya que estaban ocultos, olvidados.Pero además es un ejemplo de vida. Norberto nos enseñó que la historia y los hechos pasados tienen que servir para comprender el presente y, básicamente, para poder construir futuro, si no la historia no sirve.-El historiador Juan Carlos Navarro, a quien le dedico el libro, fue coautor de “Los malditos” junto a Galasso y había empezado a escribir una biografía de Norberto. Después la dejó y surgió la idea de que yo la retomase ya que Galasso es muy humilde y no habla de sí mismo en sus libros y hay cosas de él que no están en su memorias políticas. Decidí que no podía hacer una biografía pero que le iba a dar la oportunidad a los lectores de participar de una de las conversaciones con Norberto que yo suelo tener, como un modo de compartir con ellos esa experiencia. Esto es el resumen desde que lo conozco hasta el día de hoy. Por supuesto tiene cosas de la actualidad, pero hay cosas que charlamos hace 15 años.-Lo entrevisté primero como militante, un día que le fui a tocar el timbre a la casa. Después como estudiante de Periodismo y más tarde como periodista profesional. Entablamos una relación y las charlas formales e informales se fueron sucediendo. entonces surgió la idea de hacer un libro con ese material. Por supuesto que mi elección fue absolutamente subjetiva pero busqué abarcar su vida personal y algunos aspectos relacionados con su obra y su pensamiento.-Busco aquellos episodios que puedan ser importantes. Por ejemplo, algo que considero que es un aporte del libro: los jóvenes consideran que este tipo de personas tan sabias como Norberto nacieron iluminados, que nacieron entendiendo todo y él mismo cuenta que no es así. Fue criado en una familia de clase media porteña de las décadas del 30 y el 40. No eran gorilas pero tampoco de izquierda. Tenían ideas sarmientinas. Así que él mismo cuenta cómo fue su evolución, el proceso de entendimiento de la cuestión nacional.-Le da una vuelta de tuerca al revisionismo histórico. José María Rosa, por ejemplo, lo centra en la figura de Juan Manuel de Rosas. Pero Galasso es crítico de Rosas y revindica las puebladas del interior de la Argentina como los verdaderos federales. Entonces tiene una mirada crítica del revisionismo y más crítica aún del mitrismo. Él habla de siete corrientes historiográficas en la Argentina. Él se incluye en la corriente Socilista, federal- provinciana o latinoamericana a la que define como “la única expresión marxista que acompañó la irrupción del peronismo en la política argentina”.-”Maldito” es un término que utilizaba Jauretche para referirse a los que eran escondidos, ocultados por la historia oficial con el objetivo de que las mayorías populares no accedan a ese conocimiento. Les doy un ejemplo: durante la dictadura cívico-militar varias de las obras de Norberto fueron censuradas, pero yo me centro, además que esto sucedió en los períodos democráticos. se pasó de censura explícita a ocultamiento: la biografía que hizo Norberto sobre San Martín no tuvo una sola reseña en ningún medio de comunicación, ni siquiera negativa, porque la idea era invisibilizar.Además el título tiene un doble sentido: por un lado que Norberto es el último de los grandes pensadores nacionales que quedan, pero además, es casi un deseo: que sea el último maldito, que no haya otros pensadores ocultados que se sumen a ese listado.-Le cambió la perspectiva. Hay una versión historiográfica de que San Martín era un agente inglés que vino a América y Chávez pensaba eso. Entonces hubo una reunión en el Hyatt a la que Norberto estuvo invitado durante una visita del presidente de Venezuela y él le llevó el libro de San Martín. Chávez le dijo: “En mi país dicen que era muy amigo de los ingleses” y Norberto no se animó a discutirle pero le pidió que leyese el libro. Al tiempo Chávez volvió a la Argentina y en un programa que hizo en la TV Pública recomendó el libro de Galasso sobre San Martín. Desde entonces en Venezuela San Martín está al mismo nivel que Bolívar e incluso abrieron un Instituto Sanmartiniano.-Hay un capítulo referido a los poemas de Norberto, porque en su juventud escribía poesía, y publicamos algunos de esos poemas del año ´59. Eso no está publicado en ningún lado.También está su correspondencia. Está la carta que le mandó Perón, que ya se había publicado, pero igual la ponemos porque Perón significó mucho. Hay una carta de Leonardo Favio que es hermosa, en la que le agradece el envío de un libro. Y hay cartas de Cátulo Castillo y Dardo Cabo. Y están sus fotos de infancia, adolescencia y juventud hasta la actualidad.-Sí. Contribuye a reivindicarlo en vida. Incluso presentamos el libro y el documental juntos en la Universidad de las Madres. Además se complementan porque Sosa utiliza la figura de Norberto para recorrer el pensamiento de Jauretche, Hernández Arregui y Scalabrini Ortiz Y yo me centro específicamente en él. Tanto el libro como la película pueden ser un puente entre generaciones, para hacer llegar el pensamiento de Norberto a los jóvenes. Quizás entre ellos está el próximo pensador nacional.