La fotografía como forma de habitar el tiempo y los desafíos de su digitalización

Foto: Victoria Gesualdi.

Un punto de inflexión

Foto: Victoria Gesualdi.

La circulación

Foto: Victoria Gesualdi.

Las imágenes digitales y analógicas y sus maneras de activar recuerdos Los fotógrafos Gabriel Valansi y Pablo Piovano indagan en las formas que toman las imágenes a la hora de potenciar la capacidad de recordar, ya sea en formato digital o analógico y coinciden en su potencia para intentar construir una memoria que intentamos legar.



"La fotografía digital no muere y ese sesgo es tan potente que refleja el signo de los tiempos. La digital nace en un momento en el que la ciencia busca la inmortalidad y me parece que esto ya directamente se inscribe en la fotografía", reflexiona Valansi, quien cuenta que está "trabajando artísticamente en cómo esta fotografía digital en algún punto concibe y contempla una nueva idea del tiempo. Las imágenes pueden ser fascinantes o no de acuerdo a la sensibilidad del espectador y esto demuestra que la relación sensible con las imágenes no se puede universalizar".



Acerca de cómo se guardan, circulan y se arman los archivos personales en este mundo digital, subraya que "el soporte por antonomasia hoy es el celular, rara vez las fotos se bajan a la computadora y después pasan a una nube, ni siquiera pasan a un registro rígido sino que están pasando a una nube".



En sus clases de fotografía en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, relata que trabaja con una ponencia que se llama "Heredarán nubes": "Cuando mueren nuestros viejos entre lo que heredamos están los álbumes de fotografías, hay una genealogía física, táctil. Mi pregunta es qué pasa cuando estos alumnos de 20 mueran -o sus padres que son casi nativos digitales-, la gente va a heredar nubes, no un álbum físico sino una nube cargada de imágenes", grafica.



Para Piovano, las fotos tienen la capacidad de ligarnos a algo que no está y ejemplifica: "Siempre que hay un incendio lo primero que busca la gente son sus recuerdos. Uno intenta hasta no olvidarse de la voz de sus seres queridos y la fotografía nos permite guardar eso para siempre".



Durante la pandemia, decidió acompañar y retratar a su padre Juan Carlos Piovano, también fotógrafo, durante un tiempo de enfermedad. Sobre el registro de esos últimos momentos compartidos a través de la complicidad de la fotografía recuerda que se trató de "un momento muy particular con una crisis mundial que nos obligaba a estar guardados y mi padre despidiéndose de su propia vida, estaba con muchos problemas físicos. En un momento decidí cuidarme para cuidarlo, iba todos los días a su casa. Era un momento en el que íbamos al hueso sin decir nada, con la elegancia de evitar las palabras sentimentales podíamos comunicarnos sabiendo que eran las fotos finales, era narrar su vejez como el narró mi niñez".



"Fue muy hermoso para mí, me permitía procesar ese momento de otra manera, que escuchara porque ya no veía, se había quedado ciego. Tenía un dolor físico muy grande en la espalda así que a veces para hacer una foto había todo un movimiento por hacer, siempre me esperaba y me preguntaba que se me había ocurrido para el momento de la foto, fue una manera de jugar", repasa.



Valansi reconoce que con la imagen analógica "nos daba un contacto con la cosa a través de otra cosa, el fotógrafo se relacionaba con un objeto, una situación, una persona mediatizada por un dispositivo, una cámara. Para que todas esas cosas existieran alguien tenía que estar delante de la cámara para consumar la fotografía. Hoy no es así. La inteligencia artificial casi que arroja imágenes muy idénticas a las fotografías o a las cosas entonces ya hay un desplazamiento de la imaginación y del recuerdo de generación de imágenes relacionado con la síntesis digital".

La digitalización de las imágenes cambió las formas de circulación de las fotografías, que encuentran en las redes sociales un espacio de permanencia y se acumulan en dispositivos electrónicos, una costumbre que dejó atrás a las fotos analógicas: en este contexto, quienes ejercen esa disciplina detectan que la facilitación del recurso de captar la vida cotidiana ha redundado en una distorsión de la práctica que lleva a fotografiar para anotar un precio o recordar dónde dejamos el auto, alterando los paradigmas que dieron sentido a la fotografía durante más de un siglo y medio.Sin embargo, en un documental estrenado recientemente en HBO Max, "Gran foto, hermosa vida", se sitúa en el centro, ya que su codirectora (la otra es Rachel Beth Anderson) y una de sus protagonistas es la reportera gráfica Amanda Mustard, quien retoma imágenes familiares de supuesta felicidad para confrontar con su abuelo Bill Flickinger, quien fue denunciado como abusador de menores. Son las fotos las que van a funcionar como guías de ese recorrido que emprende Mustard para narrar esa sucesión de abusos cometidos por su abuelo y que tiene entre las víctimas a su madre y a su hermana.El poder de alegato y memoria que se le asigna a las imágenes en ese documental parece contrastar con el presente de la fotografía en un contexto de avance del universo digital. ¿Cómo se resignifica la fotografía en tanto testimonio en un momento en el que con solo tener un celular tomamos imágenes de paisajes, recitales o seres queridos pero también de precios, recetas o direcciones como recordatorios?que imponen también una nueva forma de habitar el tiempo y sobre las potencias de la disciplina para resignificar vivencias y proyectar preguntas sobre la identidad."Hay una hiperproducción de imágenes inútiles. Fotografiamos para no anotar algo, para recordar dónde dejamos el auto, para explicar cosas en mensajes sin tener que escribir.Paisajes, museos, shows, manifestaciones, todo es visto desde el teléfono. Me da pena eso", dice Ulanovsky en diálogo con Télam.Fotógrafa, escritora y productora audiovisual, Ulanovsky trabajó en su libro "Las fotos" con historias de vida atravesadas por las imágenes analógicas rescatadas de su archivo. "Hace poco le preguntaron a Charly García cual es la revolución hoy y él respondió: 'Dejar el telefonito un rato'. Creo lo mismo. Hay que dejar de sacar fotos de todo porque eso nos provoca una ansiedad espantosa. No quiero ver más esas fotos. Creo que habría que generar una especie de conciencia ecológica de la producción fotográfica digital. En algunos talleres que doy propongo que se imaginen que tienen un solo rollo de 36 fotos y no una cantidad ilimitada de pixeles disponibles. A veces funciona", resalta.Artista, fotógrafo y docente,con una nueva manera de capturar fotos, marcando "un punto de inflexión sumamente importante y muy poco advertido"."Con esta rotación tecnológica en estas nuevas maneras de capturas fotográficas también empiezan a desplazarse algunos paradigmas que dieron sentido a la fotografía por 170 años y uno de los paradigmas que empieza a conmoverse es la temporalidad", apunta el responsable de muestras como "Babel", sobre los restos del planeta después de una explosión nuclear, o "La historia del mundo", acerca de la memoria y la forma de recuerdo a partir de imágenes.Para Valansi,A veces puede haber imágenes fotográficas que le ponen cuerpo, sustancia, objeto a esta representación de un recuerdo: "Con el auge de la fotografía digital se hace añicos este criterio, ya la fotografía es inmaterial y los recuerdos también. En definitiva, la fotografía digital se emparenta más con el recuerdo porque siempre es bastante vaga, uno se acuerda y se desacuerda dependiendo de su memoria".En ese sentido agrega que "la imagen que estaba devenida en un objeto, la fotografía que colocábamos en álbumes, ahora queda devenida en archivos digitales que guardan algo que no es necesariamente efímero pero le quitan la materialidad al recuerdo de la imagen. En ese sentido, la manipulación de la imagen se tergiversa. No es lo mismo acumular fotografías analógicas que imágenes digitales que van a una compu o a la nube".Su colegaremarca que, y suelen apuntar hacia lo personal, elevar el ego y mostrarse por encima del otro, por arriba de lo que el fotógrafo estaba acostumbrado a ver que era el otro, lo otro, lo que está enfrente".Sobre cómo circulan hoy las fotos, el autor de ensayos fotográficos como "El costo humano de los agrotóxicos" o "Mapuche, el retorno de las voces antiguas" recupera el trabajo de los fotógrafos que están trabajando en los bombardeos en la ciudad de Gaza: "El impacto y el horror es terrible y pareciera que nos acostumbramos a pasar de imágenes de la catástrofe a alguien sonriendo con un perrito. Con esa misma velocidad se lee el horror y lo zonzo, lo que no tiene mucha importancia. No sé cuál es la memoria que va a guardarse de todo eso. Creo que siempre, cuando haya testigos que tengan la solidez del relato, de la narrativa, la memoria se va a guardar. Lo que cambia es cómo se recibe eso pero veo y entiendo que hay muchas historias que se cuentan que pasan por las redes sociales, son plataformas de comunicación donde la noticia irrumpe".Piovano destaca que al mismo tiempo hay formas más precarias para el oficio periodístico: "Las redacciones expulsan a los trabajadores. Ya no hay 15, 20 días para narrar un tema y tratar las complejidades. Ahí está la diferencia: en la complejidad narrativa que propiciaban las imágenes. Esos trabajos de investigación son los que guardan la memoria y los conflictos de un territorio, y la única manera es narrarlo con complejidad".En sintonía,Este gesto de levantar las fotos y correrlas puede ser también un símbolo de cómo la velocidad y la falta de atención están signando nuestra vida cotidiana".Claro que este cambio no es solo en la circulación de las fotografías, también en la producción. Para el artista y docente, "un detalle no menor es que este auge de la fotografía digital convierte a todo el mundo en fotógrafo. Antes la fotografía analógica estaba circunscripta a situaciones socioeconómicas o a tener una cámara. Hoy las fotografías digitales son gratis, uno puede sacar fotos de manera gratuita sin estar atado a un rollo, a un revelado, eso cambia las maneras de hacer y los modos de producir imágenes fotográficas".¿Qué alcances tienen estas maneras de producir y guardar fotos a la hora de pensar la memoria?no hay pasados mejores o peores. Creo que hay un estado de las cosas. Acercar una definición de la fotografía hoy no es nada parecido a lo que era hace casi 200 años. En algún punto hay que repensarla", dice Valansi."Hace mucho que vengo diciendo que la fotografía ha muerto, los colegas se me tiran a la yugular pero digo que se trata de una muerte simbólica porque ha muerto tal cual la conocimos pero eso no significa que se hayan dejado de tomar fotografías: en ese sentido está más viva que nunca. Lo que sí ha muerto es que cambió la ceremonia, la relación casi táctil que tenían los fotógrafos con las cosas. Hay que revisitar la relación entre fotografía y memoria", agrega.ParaHoy estamos en un pasaje de época con la inteligencia artificial. Pero hay una resistencia que no puede morir, el registro documental, la fotografía no puede morir como tampoco puede hacerlo la verdad. Hay algo que tiene que ver con lo documental y las formas de narrar que no van a morir nunca, con esta cosa casi antropológica de ir contando un tiempo".Ulanovsky destaca la materialidad de las imágenes analógicas: "Trabajé con archivos propios y ajenos porque me interesa mucho eso que pasa con las fotos que se pueden tocar. En el objeto foto hay información que me interesa mucho. La experiencia de la materialidad no compite con la virtualidad en ese sentido. En una copia fotográfica se advierte el paso del tiempo. Hay marcas, datos, pistas y algo que definitivamente yo no encuentro en una foto digital: misterio"."En este momento en el que estamos invadidos de fotos digitales e incluso con imágenes creadas con inteligencia artificial, yo me aferro a la materialidad de las fotos. En estos tiempos tan extraños, son algo real de dónde agarrarse", finaliza.