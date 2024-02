Matan de 24 puñaladas a una mujer y detienen a su concubino en Berazategui

María Belén Muñoz, la víctima. /Foto: Redes.

El hecho

Los femicidios en lo que va del año

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Una mujer de 33 años fue asesinada este domingo de 24 puñaladas en su casa del partido bonaerense de Berazategui y, informaron fuentes de la fuerza y judiciales. De hecho, testigos del círculo íntimo de la pareja refirieron que el hombre era una persona violenta, tanto con sus propios familiares como con su concubina, aunque esta nunca lo denunció.El hecho se produjo esta madrugada, alrededor de las 4, en una vivienda situada en calles 115 y 12, en dicho partido del sur del Gran Buenos Aires, dondeSegún las fuentes, la mujer tenía cuatro hijos, tres de una relación anterior, y el restante con Albornoz, con quien habitaba una casa en la parte trasera del terreno, mientras que en la parte delantera vive la hermana de ella.De acuerdo a los voceros, todo comenzó cuando los familiares de Muñoz escucharon los gritos de auxilio y clemencia de la víctima, que decía "¡Ale, no!", y fueron hasta la casa del fondo para ver qué pasaba.En esas circunstancias, estos testigos comenzaron a exigirle a Albornoz, que había sido denunciado por violencia doméstica por su propia madre, que saliera del inmueble o llamarían a la Policía, ante lo cual, él mismo se comunicó con el 911 para decir que había matado a su pareja.Las fuentes señalaron que cuando los policías arribaron al lugar hallaron a Muñoz muerta en la bañera, con múltiples heridas de arma blanca, y se entrevistaron con Albornoz, quien manifestó que se había cambiado la ropa ensangrentada y la había arrojado, junto a la navaja utilizada mata agredir a la mujer, en un cuarto del fondo, donde acumulaba distintos objetos.Ante esta situaciónA su vez, los testigos presenciales refirieron que Albornoz era violento con Muñoz, que, en un comienzo de la relación, en 2020, fue más psicológica y verbal, pero que luego se tornó física, al punto que la mujer ocultaba las lesiones con maquillaje.Un vocero judicial explicó a Télam que los testimonios apuntaron a que el hombre no dejaba que su pareja se viera con la familia de ella, y que esa situación era el principal detonante de la violencia ejercida por él, aunque la pareja no lo denunció nunca formalmente por temor.De hecho,En tanto, la autopsia al cuerpo de la víctima determinó que presentaba 24 heridas de arma blanca, la mayoría en la zona del tórax e, incluso, defensivas, en los miembros superiores.Mientras que, a cargo del expediente y quien ya les tomó testimonial a varios de los familiares directos de la mujer, presentes al momento del crimen.Con el de Muñoz ya suman 32 los femicidios cometidos en lo que va de 2024 en todo el país, de acuerdo a la información suministrada a Télam por fuentes judiciales y policiales que intervinieron en cada causa, lo que arroja un asesinato de estas características cada menos de 30 horas.A esto se la suma la muerte violenta de otra ocurrida este domingo en Junín de los Andes, la cual se investiga como un posible femicidio.Según datos de La Casa del Encuentro, 67 de las 334 víctimas registradas en 2023 por crímenes motivados por el género habían denunciado al femicida previamente y 20 de ellos tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.