A Pichetto no le "sorprende" la posible unidad entre La Libertad Avanza y el PRO

El diputado, presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, sostuvo este domingo que no le "sorprende" la posible conformación deal considerar que esa eventual unidad le permitiría al oficialismo "fortalecerse" al frente del Ejecutivo y en el Congreso, especialmente tras el freno sufrido en el debate de la ley Bases."Si hace una alianza con el PRO, sería interesante para el Gobierno fortalecerse en el plano del Congreso, donde tiene una estructura muy minoritaria en ambas cámaras, y en el Ejecutivo; la alianza les conviene" a los libertarios, opinó Pichetto.En declaraciones a Radio Splendid, el legislador evaluó que, debido a que el expresidente Mauricio Macri y el PRO "jugaron a favor" del presidente Javier Milei en el balotaje en el que resultó ganador, el 19 de noviembre pasado."No me sorprende que estén cerca o hablando para poder ampliar la base de sustentación del Gobierno", agregó el dirigente y excompañero de fórmula de Macri en 2019.El posible acuerdo con el PRO,en procura de "consolidar la mayoría parlamentaria", una condición clave, dijo, "para gobernar los cuatro años"."Es importante hacerlo y no romper con algunos sectores que eran aliados y con los que se tenían matices y diferencias, que no debían haber sido resueltas en el plano de la controversia", opinó Pichetto.El presidente del bloque de, la bancada conformada por legisladores de los partidos Cambio Federal, Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba, pidió al Gobierno "desdramatizar" el freno sufrido en el Congreso por el proyecto de ley 'Bases', y "encontrar un camino de diálogo y construcción positiva en la Argentina"."Hay que salir de este plano de confrontación que no le sirve al Gobierno. La Argentina necesita tranquilidad y encontrar un camino de paz y diálogo.Si se rompen los puentes es difícil construir esa mayoría", concluyó Pichetto.