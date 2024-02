Mondino consideró que "es muy probable que logremos revertir esta enorme crisis"

/Foto: Gentileza Vatican Medios

La canciller Diana Mondinodel país, y sostuvo que, si bien "la gente nota el aumento de precios", el "deterioro de muchos servicios, como salud y educación, no se hace de un día para el otro"., donde participó junto al presidente Javier Milei de la misa de canonización de Mama Antula , encabezada por el papa Francisco, la canciller afirmó que al Gobierno le "preocupa enormemente" la situación social en la Argentina."Llevamos muchos años de crisis, los últimos dos o tres han sido muy malos; la gente nota el aumento de precios, pero el deterioro de muchos servicios, como salud y educación, no se hace en un día para el otro, y recuperarlos tampoco", evaluó la ministra de Relaciones Exteriores en declaraciones al canal C5N.Sin embargo, afirmó que,Sobre la canonización de Mama Antula , Mondino destacó que es "algo muy poco frecuente en el mundo" y remarcó como "muy particular" que se trate de una "santa argentina"."Esta santa tiene gran vinculación con las ideas de la Revolución de Mayo y las ideas de la libertad, y tuvo un rol preponderante en transmitir los conocimientos jesuitas en la sociedad de esa época", ponderó Mondino., conocida como Mama Antula, la primera mujer argentina de la historia en ser canonizada, y la destacó como "un modelo de fervor y audacia apostólica".Milei saludó al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro antes del inicio de la misa de canonización, en la antesala de la audiencia privada que ambos tendrán mañana en la Santa Sede.