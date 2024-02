Detuvieron a un acusado por el crimen de Lara Fernández que estaba prófugo

Sobre el crimen

El adolescente acusado del crimen de Lara Fernández,, fue detenido luego de permanecer más de un mes prófugo tras escaparse por segunda vez de un instituto de menores el que que estaba alojado, informaron este odmingo fuentes policiales."Estoy más aliviada y tranquila al saber que fue detenido. También sabiendo que terminó todo a los tiros y no mató a nadie. Es un pibe peligroso", afirmó a Télam María Laura Fernández, la madre de Lara (17).Según las fuentes, el adolescente "M", de 17 años -cuya identidad se resguarda por ser menor de edad- fue detenido el pasado sábado luego de un intento de robo en el que se enfrentó con personal del Comando de Patrullas de la localidad bonaerense de Lanús, al sur del conurbano.De acuerdo a los voceros,, a un hombre que se dirigía a trabajar en una moto Bajaj Rouser, maniobra que fue advertida por personal policial y que comenzó a perseguir a los sospechosos.En esas circunstancias, se produjo un tiroteo que finalizó cuando los ocupantes de la Zanella abandonaron el rodado y siguieron la fuga a pie hasta que los detuvieron al ingresar a un domicilio.Al momento de ser aprehendido, "M" dio una identidad falsa para que los policías no descubrieran que se hallaba prófugo de la justicia.Según las fuentes, los efectivos lograron la correcta identificación del acusado, que se determinó que tenía un pedido de captura por el homicidio de Lara, solicitado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora; y otra por un intento de homicidio calificado cometido el 9 de enero de este año emitida por la fiscalía de menores del Departamento Judicial de San Isidro.Una vez aprehendidos,, ubicado en las calles 520 y 226 de la localidad platense de Abasto, cuando trepó por encima de un alambre perimetral y se dio a la fuga perdiéndose en las malezas de la zona.Al conocerse ese hecho, la fiscalía lo declaró "en rebeldía" y ordenó su "inmediata captura"."Sabía que tarde o temprano iba a salir a delinquir y lo iban a terminar enganchando. Andá a saber todos los robos que cometió. Él se escapó y a los días estaba robando en el barrio, por Lomas de Zamora y Lanús. Con el crimen de Umma (Aguilera, ocurrido en Villa Centenario) creo que se escondió porque estaba lleno de policías en todo el barrio", sostuvo María Laura.A su vez,, al tiempo que consideró que los institutos donde se alojan a estos adolescentes "carecen del control de la Justicia y del Estado"."Salen a delinquir porque saben que son menores que entran y salen, porque son inimputables. Los institutos de menores son una porquería, parece que les conviene que se escapen para no tener que cuidarlos. La última vez se escapó levantando un alambrado y como tienen celulares, seguro arregló que lo pasaran a buscar", denunció.Por último,y solicitó que cuando sea juzgado "le den más años porque es una persona que tiene tres homicidios" en su haber.Según señaló la mujer, en septiembre de 2022 el adolescente se fugó por primera vez de un instituto de menores y al día siguiente fue nuevamente detenido luego de un intento de homicidio durante esas horas de fuga, hecho por el cual fue sentenciado a cinco años.El crimen de Lara Fernández fue cometido la mañana del 1 de enero de 2022, a las 6.20 en la esquina de las calles Olmos y Homero de la localidad de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano, adonde efectivos de la comisaría 9na. acudieron tras un llamado al teléfono de emergencias 911 que alertó acerca de una persona con una herida de arma de fuego.Los uniformados se entrevistaron con varios jóvenes que estaban en el lugar y refirieron que previamente se encontraban junto a la amiga baleada en la calle esperando a vengan a buscarla tras haber festejado la fiesta de la llegada del año yEn ese marco, una de las chicas del grupo, Lara, se resistió al robo, por lo queDe acuerdo a los testigos, la víctima había recibido un impacto de bala en el cráneo, mientras que los ladrones escaparon del lugar con los teléfonos de todos y dejaron a la herida tirada ensangrentada en el medio de la calle.La adolescente fue trasladada de inmediato al hospital Municipal de Llavallol, donde finalmente ingresó fallecida a raíz de la gravedad de la herida de arma de fuego, informaron fuentes policiales.Por el hecho,Si bien el adolescente no será sometido a juicio oral por ser inimputable, sí llegarán a juicio Alan Benjamín González (19) y Cristian Mario Maidana (25), ambos detenidos tras el hecho; y Leandro Strassera (21), quien fue apresado en mayo pasado por otro robo y, si bien se hizo pasar por otra persona, finalmente los pesquisas lo identificaron y descubrieron que tenía pedido de captura por el crimen de Lara.