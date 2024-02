Divididos, Lali, Skay y Babasónicos le dan variedad y calidad al Cosquin Rock

Foto: Camila Godoy.

Divididos, Skay y Los Fakires, Lali, Babasónicos, Los Pericos y Los Auténticos Decadentes fueron este sábado algunos de los principales encargados de que el Cosquín Rock 2024, que, tenga un arranque a la altura de su historia de casi un cuarto de siglo.Variedad estilística y buenas performances, dos cuestiones que nunca faltan en este encuentro musical, fueron precisamente los dos grandes rasgos que definieron la primera jornada del festival, en la quedesfilaron por los seis escenarios montados en el predio.La intensa grilla, con shows superpuestos en muchos casos de artistas que bien podrían encabezar cartel, provocó que desde las últimas horas de la tarde hasta prácticamente la medianoche no hubiera respiro para el público.Uno de los momentos culminantes de la jornada fue cuando a las 20, en el escenario Sur,, tal como lo corearon anoche sus seguidores.El trío conformado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella regaló una demoledora performance que en su vendaval inicial encontró su inmejorable forma al momento del popurrí que unió "Azulejo", con "Qué tal?" y "La rubia tarada".Pero la aplanadora también mostró que puede emocionar, al menos eso sucedió cuandopor el público, hasta hacer lagrimear a su intérprete.En cambio, la crítica social surgió con la actualizada "Huelga de amores" ("Ni la biblia nos dejan ahora", deslizó Mollo en medio de la chacarera) y "El arriero". No faltaron, por supuesto, otros clásicos como "El 38" y "Ala delta".Mientras esto sucedía, en el otro extremo del predio, en el escenario Norte,, con un set contundente que, además de composiciones propias, incluyóLas intenciones de reflotar esta canción que apuntaba con dureza contra el gobierno de Carlos Menem para, de quien dijo que "en la plaza lo tienen que matar".Cuando aún no habían concluido su show Divididos ni Dillom, en el escenario Montaña,, con un show digno de estadios, con sus gráficas y luces rimbombantes, un cuerpo de baile y bombas de humo."¿Ya está tocando Babasónicos? Entonces, ¿qué están haciendo acá?", bromeó Lali cuando minutos más tarde se renovaba el set en el escenario Norte; ocasión en la que aprovechó para afirmar que era fan del grupo que tiene como cara visible a Adrián Dárgelos y que coronó con una versión de "Carismático".Mientras tanto,en un set abreviado de su actuación de diciembre pasado en el Campo de Polo.Si Divididos le dio la razón al público que cantaba que era "la aplanadora del rock",, y no sólo por haber echado mano a temas ricoteros como "Todo un palo", "Criminal mambo", "Ji ji ji" y "La parabellum del buen psicópata"; sino porque esa condición también afloró en canciones de su etapa solista, como en "Oda a la sin nombre" o "Aves migratorias", por citar apenas algunas.Para entonces, la tarde ya había dejado sus gemas con la fiesta propia armada por Los Pericos, el ensoñador set de Nafta, el pop kitsch de Miranda!, el elegante pop cancionero de Bandalos Chinos, el funk de Dante Spinetta y el rock setentoso de Airbag.de su repertorio cuando aún pegaba el sol en el predio.Varios miembros de Los Auténticos Decadentes, con Cucho Parisi a la cabeza, en "Home Sweet Home"; Sebastián Teysera, de La Vela Puerca, en "Casi nunca lo ves"; Natalie Pérez, en "Mucha experiencia"; Emanuel Noir, de Ke Personajes, en "Complicado y aturdido"; y el local Negro Videla, en "25 rosas", fueron los artistas que se sumaron al combo encabezado por Juanchi Baleirón, en el frenético repaso de hits acumulados en más de 35 años de historia.Así se sucedieron además éxitos de sus primeros tiempos como "El ritual de la banana", "Jamaica Reggae", "Eu vi chegar", y "Pupilas lejanas", entre tantas; cono así también una versión reggae de "Tratame suavemente".El set titulado "Pericos y Amigos" levantó a un público que comenzaba a poblar el predio a medida que avanzaban las horas, más allá que las emociones habían comenzado temprano en esta primera jornada.Es que antes de ellos, en ese mismo escenario Norte -uno de los principales-a partir de su sutil mezcla de hip hop y soul; mientras que en el otro extremo, en el escenario Sur, Sueño de Pescado desplegaba un efectivo rock barrial.Previamente, en el Sur, había sido el turno de La Mississippi, y tras Sueño de Pescado;, en apenas una muestra de la amplia variedad de la oferta musical de este encuentro.Ya entrada la noche, en el escenario Sur, La Vela Puerca también desató su habitual fiesta de rock celebratorio y banderas flameantes;en el escenario Montaña; y Conociendo Rusia blandió sus canciones deudoras del viejo rock argentino.Pasada la medianoche,con su sucesión de hits propios y homenajes a Sumo con "Los viejos vinagres" y a Los Abuelos de la Nada con "Costumbres argentinas".Por su parte, la música electrónica extendía la jornada hasta más allá de las 3 con el dúo alemán Claptone.La primera jornada también tuvo cumbia de la mano de La Delio Valdez, Ke Personajes y Los Peñaloza, entre otros;El punto negativo del festival en este primer día fue la merma de público en relación al año pasado, en donde se había alcanzado el récord de 100 mil personas por día. Esta vez, la organización informó que hubo 45 mil asistentes.