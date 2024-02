Barracas Central buscará sumar otro éxito ante Atlético Tucumán

Foto: Diego Aráoz.

Otro domingo junto al Guapo.

Por la 4ta fecha de la #CopaSurFinanzas Barracas recibe a @atleticotucuman cerrando la jornada de domingo desde las 21 hs en el Ducó.#CABC #VamosBarracas 🇵🇪 pic.twitter.com/sxTM4j9PxA — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) February 9, 2024

, que viene de conseguir su primera victoria en la Copa de la Liga, recibirá este domingo a, que no ganó ningún partido este año, en la continuidad de la cuarta fecha.El encuentro, válido por la Zona A, se jugará este domingo a partir de las 21 en la cancha de Barracas Central, será arbitrado por Andrés Gariano y televisado por TNT Sports.Barracas ganó su primera partido en la fecha pasada (ante Riestra, 1 a 0), antes había empatado con Vélez y perdido con River, en resultados lógicos.La única duda para recibir a los tucumanos es la presencia de, quien salió lesionado ante Riestra, y si no llega será reemplazado por el uruguayo Jhonatan Candia.Los tucumanos, por su parte, empató con Central, perdió con Instituto y volvió a igualar con Argentinos, lo que generó preocupación en la dupla técnica que conforman Sergio Gómez y Favio Orsi.Si bien el equipo no está confirmado, es probable que no haya cambios para visitar a Barrecas, mientras que el capitán y referentese mostró optimista pese al mal inicio en el certamen."Necesitamos los nueve puntos, tengo mucha fe que vamos a conseguir un buen resultado con Barracas y con River se nos dará bien porque tendremos el apoyo de nuestra gente. Después será el momento de pensar en Riestra, como grupo sabemos que no tuvimos un buen arranque y nos planteamos sumar los nueve que vienen para acomodarnos", lanzó Pereyra.Es que el "Decano" luego de Barracas, recibirá a River y después jugará contra Riestra, en los compromisos más cercanos.