Llaryora anunció la continuidad de beneficios en el transporte, tras la quita del subsidio

El gobernador de Córdoba,, anunció este sábado que dará continuidad a beneficios en el transporte público de pasajeros tras la quita del subsidio que recibían las provincias por parte del Gobierno nacional, al tiempo que calificó comoa la decisión tomada por el presidente, es tiempo de diálogo y consensos. Ante la disposición del Gobierno nacional de eliminar únicamente para el interior del país los subsidios al transporte, he tomado la firme decisión de darle continuidad a las siguientes medidas", advirtióEn un hilo de mensajes, el mandatario anunció que los estudiantes, maestros y profesores van a "seguir con el beneficio del" para de esta forma favorecer "el acceso a la educación y el acompañamiento a las familias, más aún en momentos difíciles como lo es esta profunda crisis económica que atravesamos los argentinos".Además, informó que continuará ely elpor lo que se reforzarán "las partidas presupuestarias ante la quita de los subsidios nacionales" al igual que el"para las familias que más lo necesitan"."Este es un enorme esfuerzo económico, pero es nuestro compromiso, convicción y decisión acompañar a la ciudadanía frente a la medida arbitraria que ha tomado en los últimos días el Gobierno nacional", remarcóTambién se solidarizó con "el reclamo que están realizando todos los intendentes y gobernadores del país alcanzados por estas medidas que perjudican a los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados y a las familias argentinas".El mandatario rechazó también "los aumentos de derechos de exportación y retenciones aplicados a los sectores productivos" y le pidió al presidente,, que "reflexione sobre la supresión del pago del incentivo docente".Señaló que, porque es el legado que su pueblo le dio con el voto, también a este Gobernador"."La grandeza de nuestro país requiere de la mesura y la cordura de sus dirigentes. Me encontrarán siempre dispuesto al diálogo para la construcción de una Argentina democrática, federal y productiva. ¡Córdoba no para!", acotó.