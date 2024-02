La tercera temporada de la aclamada "El oso" tiene estreno previsto para junio

El actor Jeremy Allen White da vida al protagonista de "El oso". foto prensa

Estrenan una nueva temporada. VER VIDEO

A lo largo de la temporada, cada uno de los personajes de la tira atraviesa una transformación personal.

La producción detrás de "El oso", la multipremiada serie que está entre las mejor valoradas de los últimos años gracias a su atractivo y vertiginoso relato sobreque solía manejar su hermano, anunció que la tercera entrega de la tira ya tiene fecha de estreno prevista para junio próximo.Según informó el sitio especializado Variety, la, durante la presentación de los planes de la cadena en la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión estadounidense.Además, el ejecutivo adelantó que, al igual que ocurrió con sus dos antecesoras, la nueva entrega estará disponible de forma completa el día de su lanzamiento enla plataforma en la que se estrena en el país del norte, y cuyos contenidos se vena través deEn diálogo con Variety en diciembre pasado,, que da vida al protagonista de "El oso", contó que aún no tenía entre manos los libretos de la tercera temporada, pero que desde enero iba a "pasar una buena cantidad de tiempo con chefs" para apuntalar lo que se verá en los futuros episodios: "Se va a armar un menú para el restaurante en la tercera temporada. Y sé que voy a empezar a trabajarlo junto a diferentes chefs", dijo."Todos nos preparamos mucho antes de empezar a filmar la primera temporada. Fui a una escuela de cocina y pasé muchísimo tiempo en diferentes restaurantes. Y después, para la segunda, mucho de eso tenía que ver con el armado y la organización de un restaurante, no tanto con la cocina en sí. Pero ahora, en la tercera temporada, creo que vamos a volver a esa atmósfera de cocina en funcionamiento que vimos en el principio", había agregado el intérprete en aquella oportunidad., la serie tuvo supara seguirBerzatto (White), quien en un principio llega con un destacado paso como cocinero en restaurantes de altísima categoría a su Chicago natal para hacerse cargo del negocio de su hermano Mikey (Bernthal), The Original Beef, tras su suicidio.Con un equipo desordenado y algo rebelde, una cocina venida a menos y muchas deudas, el protagonista logra ordenar el panorama, renovarlo y hacerlo funcionar con eficiencia y sus propios estándares gracias a la ayuda de, su amigo de toda la vida, con quienes le pegan una lavada de cara al local y lo llevan a otro nivel.A lo largo de la temporada, cada uno de los personajes de la tira atraviesa una transformación personal a medida que avanzan las obras de remodelación del negocio, un desafío que los obliga a aprender a ceder y colaborar entre sí a pesar del ritmo frenético y el agotamiento del proyecto y el trabajo.En ese sentido,mantuvo aquellos elementos que la convirtieron en una de las favoritas de la crítica y del público cuando: la representación -con una simple pero muy elaborada propuesta visual- dEse choque entre tonalidades narrativas es además el caldo de cultivo para retratar una temática actual y sensible como la salud mental, uno de los elementos más destacados de la serie, que habla de las presiones, la ansiedad, el miedo al fracaso, el hartazgo y, además, de la pérdida de un ser querido y el duelo.Abby Elliot, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Edwin Lee Gibson, Oliver Platt y Molly Gordon completan el elenco de "El oso", que en la última edición de losse quedó con las estatuillas a Mejor comedia, Mejor actor de comedia para White, Mejor actriz de comedia para Edebiri, Mejor actor de reparto en comedia para Moss-Bachrach y Mejor guion y Mejor dirección para Storer.