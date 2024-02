Buenos Aires rinde homenaje a Julio Cortázar con una caminata por sus sitios entrañables

En su último viaje a Buenos Aires en 1983 se encontró con su amigo Alberto Mario Perron y juntos pasearon por La Boca, donde el fotógrafo Paganetti capturó los últimos momentos del autor en tierra porteña / Foto: Archivo Mario Paganetti.

La caminata del lunes a las 16.30 partirá del Teatro Colón (Cerrito 628) y durará 2 horas y 45 minutos / Foto: Archivo.

Último viaje de Cortázar a Buenos Aires en 1983

En conmemoración del, se realizará el lunes el tour literario "Tras las huellas de Cortázar", un recorrido peatonal por Buenos Aires que partirá a las 16.30 del Teatro Colón y abarcará 10 puntos claves de la ciudad vinculados con el autor de "Rayuela", como Diagonal Norte, Plaza de Mayo, el Estadio Luna Park y la calle Florida.Buenos Aires es una ciudad literaria por excelencia y no queda al margen de la obra narrativa de Cortázar. El escritor argentino nació en Bruselas en 1914 y murió, como veremos luego de una breve visita a la ciudad porteña, el 12 de febrero de 1984 en París.. Desde su llegada a la ciudad en 1918 a la edad de cuatro años, vivió en Banfield hasta 1932, cuando se trasladó a Villa del Parque. Durante este tiempo, pasaba la mayoría de sus días en la Capital Federal. En 1937 se mudó a Bolívar y luego a Chivilcoy para enseñar, regresando a Buenos Aires en los fines de semana. En 1944 comenzó a dar clases en Mendoza, antes de volver a Buenos Aires y luego mudarse a París en 1951. Realizó varias visitas a Buenos Aires, tanto con su esposa como solo, en distintas etapas de su vida.A cuarenta años de su muerte, se presenta un homenaje a su vida y su legado literario llamado "Tras las huellas de Cortázar" que está organizado por la periodista y guía de turismo Mariana Iglesias.La caminata, que tendrá lugary durará aproximadamente 2 horas y 45 minutos, concluyendo en la Confitería London City. Este recorrido literario contempla diez puntos de la ciudad de Buenos Aires vinculados al autor de "Rayuela", incluyendo lugares emblemáticos como Diagonal Norte, Plaza de Mayo, el Estadio Luna Park, y la calle Florida, entre otros.Los puntos seleccionados para este tour literario tienen un significado especial, ya que son parte importante de la vida y obra porteña del escritor.Iglesias, quien ha dedicado su carrera a la divulgación del patrimonio cultural y turístico de Buenos Aires, explica a Télam queUna de las paradas de "Tras las huellas de Cortázar en Buenos Aires", recorrido que permitirá conocer ese vínculo entre el escritor y su cartografía literaria, es: "Históricamente fue Villa del Parque pero hoy pertenece a la Comuna 15 y se llama Agronomía. Allí, en un triángulo que rompe con el damero porteño, encontramos el barrio parque Guillermo Rawson, creado por la Comisión de Viviendas Baratas del Banco Hipotecario", señala Iglesias.En 1931, Cortázar y su familia se mudan al edificio de Artigas 3246. La calle Artigas hace esquina con Espinosa, que desde 1994 en ese tramo se llama Julio Cortázar. Al cruzarla descubrimos varias rayuelas que los vecinos suelen pintar, ademá de un bar que lleva precisamente ese nombre.En la calle Serrano vivió también Jorge Luis Borges, "convirtiendo esa esquina en un espacio literario por excelencia en la ciudad" explica la guía.En la misma zona, "la familia de la calle Humboldt" es protagonista de varios textos de "Historias de Cronopios y de Famas" como los relatos "Simulacros" o "Correos y Telecomunicaciones".Otro espacio importante en este viaje es la plaza central de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que se llama Rayuela y es un espacio abierto al juego, a la lectura, al dibujo y al intercambio de lector a lector. "Atravesando la plaza y el edificio de la Biblioteca nos encontramos con una escultura de Cortázar colocada al cumplirse el centenario de su nacimiento, por iniciativa de la cantante y amiga personal de Julio, Susana Rinaldi", explica Iglesias.El autor de "Bestiario". "Entrar en la escuela, subir los escalones y ver de frente esa caja de zapatos amarillas al decir del cuento 'La escuela de noche' es una fuerte experiencia que nos permite imaginar los años juveniles de Julio en la ciudad", dice la guía.A principios de los años 40, la escena musical de Buenos Aires era compleja pero amplia, y. La presentación del maestro Arturo Toscanini en el Teatro Colón era una cita ineludible para un espíritu como el del escritor. Iglesias dice: "Durante la función, el fervor del público para saludar la performance del maestro lo inquietó y asustó de tal modo que, no bien terminado el concierto, se dirigió a su casa y, en una sentada, ensayó las primeras líneas del inolvidable cuento 'Las Ménades'".. En 1973, a propósito de su visita a Buenos Aires es invitado a realizar una crónica de una pelea. El texto saldrá publicado en la revista El Gráfico.Desde 1915 el pasaje de la Galería Güemes conecta la peatonal Florida con la calle San Martín, sin embargo, para el protagonista del cuento "El Otro Cielo" atravesar la galería supone conectarse directamente con otro espacio y otro tiempo: la Galería Vivianne de París a finales del s. XIX. "Es interesante este cruce porque el escritor francés Antoine Saint de Exupery (autor de 'El Principito') vivió en uno de los departamentos de alquiler de la Galería Güemes entre 1929 y 1931. En París también ambos escritores también fueron vecinos, aunque no lo supieran... ¿o sí?" se pregunta Iglesias.También laCuando Buenos Aires amanece con bruma y uno anda caminando por la zona no es extraño sentir que estamos viviendo en una novela.Iglesias explica que "la confitería London City es el escenario del comienzo de la novela 'Los premios' (1960) pero además es una ventana directa para conocer el pulso de la Avenida de Mayo". Actualmente este icónico bar le rinde tributo al autor mediante una muestra permanente de fotos, libros y otros objetos.Importante para la memoria literaria es el último viaje de Cortázar a Buenos Aires. Lo hizo después de una ausencia de una década, poco tiempo antes de morir. Llegó al aeropuerto de Ezeiza el miércoles 30 de noviembre de 1983, prácticamente sin llamar la atención.El primer día completo de Cortázar en la ciudad, el jueves, lo pasó en la. Luego tuvo la oportunidad de. El sábado 3 de diciembre,visitaron el hotel donde Cortázar se hospedaba en la esquina de Maipú y avenida Córdoba.El 4, Cortázar disfrutó de una, ubicado en la avenida Corrientes al 1565, donde pudo ver "No habrá más penas ni olvido", una película de Héctor Olivera basada en la novela de su amigo Osvaldo Soriano. No faltaron los paseos por los lugares emblemáticos de la ciudad, desde el. El 5 fue al, quien previamente lo había entrevistado y se había convertido en su amigo a distancia. Juntos pasearon por la ciudad, incluso visitando La Boca, donde el fotógrafo Mario Paganetti capturó los últimos momentos del autor en Buenos Aires.El 6 de diciembre, antes de despedirse de Buenos Aires, Cortázar estuvo en la, ubicada en Marcelo T. de Alvear al 1200. Partió de regreso a París desde el aeropuerto de Ezeiza el 7 de diciembre. Dos meses después, murió en París.