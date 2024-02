Las protestas en Senegal por el aplazamiento de la elección presidencial suman otro muerto

El presidente de Senegal, Macky Sall, durante el anunció de la postergación de elecciones / Foto: Captura TV

Un joven de 23 años murió baleado durante las protestas en Dakar contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales en Senegal, indicaron este sábado a la agencia de noticias AFP dos de sus familiares.



Se trata de la segunda víctima fatal de las manifestaciones, tras el fallecimiento el viernes de un estudiante de 22 años en circunstancias aún imprecisas en la ciudad de Saint Louis, en el norte de este país de África occidental.



Senegal está sumido en una grave crisis política desde que el presidente Macky Sall anunciara hace una semana el aplazamiento de las elecciones para designar su sucesor, previstas inicialmente para febrero.



El mandatario dijo que iniciaría "un diálogo nacional abierto, con el fin de crear las condiciones para unas elecciones libres, transparentes e inclusivas", luego de anunciar que había derogado el decreto que fijaba la fecha de las elecciones.





Protests and mass demonstrations began in Senegal after the decision of the country's president (ruling Senegal since 2012) Macky Salle to postpone the presidential elections, which were supposed to take place on February 25. pic.twitter.com/0YNUJ7C42v