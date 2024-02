Continúan los incipientes movimientos en el peronismo en búsqueda de la reorganización

El llamativo silencio de la ex presidenta / Foto: Pepe Mateos.

Ante el silencio desumó esta semana una victoria en elnacional con el frustrado debate por la, mientras continúa el incipiente camino de la reorganización del, a la espera del surgimiento de nuevos líderes.Con heridas todavía abiertas por la derrota electoral y los balances negativos del gobierno de, elno encuentra un “caudillo” natural que encarne el recambio generacional y enfrente aAunque la figura desigue siendo una de las principales referencias, su silencio público y la decisión de no enfrentar públicamente al presidente, genera desconcierto en las bases.Se esperaba que, la organización política conducida por el diputado nacionalencabezara las protestas contra el Gobierno nacional, pero la postura del kirchnerismo duro es esperar a que la gestión detenga su impacto en la sociedad.En cambio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,se mostró desde el 10 de diciembre como un dirigente que enfrenta a, tanto en sus formas como en su plan económico, lo que generó diferencias con los camporistas, en una relación que hace tiempo genera rispideces.En esta disputa, esta semana se sumó un nuevo capítulo con la renuncia del intendente de Avellaneda,, a la vicepresidencia del, lugar donde ahoracentraliza sus reuniones de trabajo.Así,dejó el bunker K con cierto malestar cony se prepara para ser una de las espadas de, en la búsqueda de la reconstrucción con vistas a 2027.En la misma línea se encuentra uno de los dirigentes históricos fundadores de la organización juvenil kirchnerista,, que además de ser ministro bonaerense es uno de los principales voceros deen su camino al liderazgo del peronismo.Al conocido distanciamiento entre, se sumó el del exministro de Ambiente y miembro fundador de La Cámpora,, que tuvo un gran protagonismo al ser la persona clave para el acercamiento deen 2018.A pesar de su perfil bajo,sorprendió a más de uno con sus cuestionamientos en laal pedir “autocrítica” y vaticinar: "Si no cambiamos, la próxima elección nos gana"“No hay plan programático para resolver este quilombo; no hicimos autocrítica; no tenemos proyecto nacional; no le hablamos a las mayorías", publicó en las últimas horas en su cuenta de la red social., en referencia a, sentenció, quien señaló además que el kirchnerismo “se ancló a los logros del pasado y solo eso”, por lo que “de las últimas 6 elecciones perdimos 5”.En ese punto, el nieto recuperado sostuvo que “la discusión programática y metodológica es sana y necesaria” porque “sociedad cambió y nosotros no”.En una crítica solapada ay a la construcción delsostuvo que “la construcción para lograr cargos no es igual a la construcción de poder popular”; y finalizó con una idea que gran parte del peronismo admite: “Somos responsables del triunfo de”.A este cuestionamiento, se sumó el de la diputada nacional, cuyo referente político es el secretario general del gremio de encargados de edificio,Sin rodeos,admitió: “Espero quede un paso al costado de la conducción del PJ nacional. Sería muy valorado porque necesitamos reconstruir el espacio. Ni si quiera está en Argentina”, remarcó la periodista sobre la presencia del expresidente en España.Así la diputada porteña se alineó con el reclamo del intendente de Esteban Echeverría,, quien solicitó la renuncia de la conducción del PJ nacional, que tiene mandato hasta 2025.En estos tiempos vertiginosos, los reacomodamientos no son la excepción ya que debido al rápido ataque que propinó Milei a los gobernadores, éstos reaccionaron reeditando un nuevo round entre el poder central de Buenos Aires (CABA) y los estados federales.Tras el rechazo en particular de laen Diputados por parte de los legisladores cordobeses y la salida del Gobierno de, un hombre de confianza del exgobernador, más de uno comenzó a imaginar una alianza entrecon el actual mandatario de Córdoba,, para renovar el peronismo dejando atrás la etapa de kirchnerismo puro que domina el movimiento justicialista desde la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003.Falta correr mucha agua bajo el puente, pero la renovación tuvo algunos gestos que indican que está en marcha, aunque signada por el enfrentamiento con un Gobierno nacional que busca la confrontación permanente.