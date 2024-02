Bomberos combaten un incendio en una subestación de Edesur

Foto: Policía de la Ciudad

Bomberos de la Ciudad combaten un incendio en la avenida José María Moreno entre Alberdi y Formosa, en el barrio porteño de Caballito pic.twitter.com/lNZGZuQQgY — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 10, 2024

Bomberos de la Ciudad combatían esta tarde un incendio en una subestación de la empresa eléctrica Edesur, ubicada en la, en el barrio porteño de Caballito, informaron hoy fuentes policiales.Aunque no se reportaron lesionados por el incendio,y se estima que la normalización de la red sucedería cerca de las 23.Personal de la Comisaría Vecinal 6B fue desplazada al lugar luego de un llamado al 911 a las 14.51 de esta tarde por el siniestro., según informó Policía de la Ciudad en un comunicado.Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó a un canal de televisión que en el lugar se encuentran 14 ambulancias, pero que al momento no se atendió a ninguna persona.La página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), informaba pasadas las 16 que en el área que la subestación incendiada presta serviciocon horarios estimados de normalización de la red entre las 20.30 y las 23 de este sábado.Pasadas las 15.30, la concesionaria de la red eléctrica Edesur emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que informaba que “los bomberos están trabajando en el incendio que se produjo en nuestra Subestación de Caballito. Una vez controlada la situación, vamos a poder evaluar los daños”.La empresa añadió que los usuarios que necesiten contactarse con la prestadora pueden hacerlo a través de whatsapp al 1161876995, por mensaje privado de Facebook o al número de emergencias: 0800-333-3787.