El oficialismo en Diputados busca afianzar la alianza con el PRO y bloques provinciales

Por ahora, la meta del oficialismo y con la mirada puesta en las sesiones ordinarias, es consolidar un acuerdo con el PRO que pueda terminar en un interbloque

Ahora el oficialismo analiza dividir en varias iniciativas puntos claves de la ley "Bases"; en especial para avanzar en aquellas donde había más posibilidad de tener acuerdos para asegurar su aprobación.

Con un bloque de más de 80 diputados, el oficialismo buscará luego los acuerdos con el resto de los bloques con los que tiene diálogo

"No descartamos las posibilidades de armar un interbloque, pero es algo que tiene que llevar tiempo y debate interno también"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que el oficialismo se encuentra "en un campo adverso" dentro del Congreso

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará afianzar su esquema de alianzas con el PRO y los bloques provinciales que acompañaron la fallida sanción de la ley Bases, de cara a las sesiones ordinarias que empiezan el próximo 1 de marzo,como la reforma laboral y el paquete tributario.La bancada de Libertad Avanza -presidida por Oscar Zago- fracasó el martes pasado en su intención de aprobar en particular el dictamen de la ley Bases , ya que casi la mitad de los diputados de la bancada de Hacemos Coalición Federal y una docena de los 34 radicales votaron en contra de artículos centrales vinculados a la reforma del Estado, las facultades sobre seguridad y fondos fiduciarios.Sobre la ley Bases, el único proyecto tratado en sesiones extraordinarias, ahora el oficialismo analiza dividir en varias iniciativas puntos claves del proyecto; en especial para avanzar en aquellas donde había más posibilidad de tener acuerdos para asegurar su aprobación y, como la moratoria impositiva, el blanqueo de capitales -aunque ahí había una diferencia sobre si se coparticipaba la alícuota que se cobra por ingresar en el sistema esos bienes no registrados- los cambios en bienes personales y la ley de impuestos a las ganancias.Por ahora, la meta del oficialismo y con la mirada puesta en las sesiones ordinarias, es, aunque en el macrismo señalan que esa decisión debe ser una consecuencia de los acuerdos que se puedan alcanzar entre las máximos referentes del oficialismo y el macrismo, es decir Javier Milei y Mauricio Macri. "Obviamente se va a explorar (un acuerdo) porque de modo espontáneo se dio en la elección del 22 de octubre , y en los hechos en la Cámara en los últimos días, así que naturalmente fluye hacia eso, y por otra parte nos llevamos muy bien", dijo Milei en declaraciones a radio Mitre, en las que destacó el "diálogo fluido" que mantiene con Macri.Fuentes del PRO dicen que hay un consenso que quedó demostrado en que esa fuerza "votó en general y particular los artículos de la ley Bases" y señalaron que, pero que "no será antes de la renovación de autoridades" que se efectuará el 17 de marzo."No descartamos las posibilidades de armar un interbloque, pero es algo que tiene que llevar tiempo y debate interno también", dijeron los voceros del PRO.Si la bancada de LLA logra construir un interbloque con el PROcomo José Luis Espert (Avanza la Libertad), Paula Amoedo (Creo), Álvaro Martínez (Unión Mendocina) y a Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, que hoy integra Hacemos.que tiene 2 diputados, que preside la excandidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo,que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.Con un bloque de más de 80 diputados, el oficialismo buscará luego los acuerdos con el resto de los bloques dialoguistas como UCR, Hacemos, e Innovación para impulsar proyectos claves para el Gobierno como la reforma laboral, el sistema de ajuste de las jubilaciones y el paquete tributario.Además,por la disminución de los subsidios para el transporte de pasajeros y el incentivo docente, para poder avanzar con mayor facilidad en la construcción de la mayoría necesaria para votar cualquier iniciativa.En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que el oficialismo se encuentra "en un campo adverso" dentro del Congreso, donde solo cuenta con 38 diputados de 257 por lo que no hay "alternativa que salir a buscar alianzas"., y sostuvo que lo que ocurrió con la Ley Bases en el Congreso "sirvió para saber quién es quién dentro de la Cámara y qué intereses defienden".Sin embargo, aseguró que desde La Libertad Avanza van a "seguir proponiendo leyes que saldrán de los diputados o del Ejecutivo eventualmente" para mejorarle "la vida a los argentinos".Otro tema que parecía que iba a abrir una fuerte controversia fue el proyecto para derogar la ley del aborto, promovido por la libertaria Rocío Bonaccio, pero esa iniciativa no se tratará en un breve plazo, ya que tanto el Gobierno nacional como algunos de los legisladores que figuraron como firmantes se desligaron de esa propuesta que podría volver abrir las aguas en el cuerpo legislativo., donde existe una controversia entre LLA y UxP, que reclama cuatro lugares pero el titular del cuerpo sostiene que le corresponden tres.También en los veinte días que restan para el inicio de las sesiones ordinarias,, las de Legislación General -a cargo del libertario Gabriel Bornoroni- y de Asuntos Constitucionales -que preside Nicolás Mayoraz.También se armaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert -un aliado de LLA- y la de Relaciones Exteriores, que quedó a cargo del diputado del PRO Fernando Iglesias, un legislador que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich., entre las que figuran las de Juicio Político, de Peticiones Poderes y Reglamento, de Legislación Laboral, de Acción Social y Salud Pública, Legislación Penal, Energía y Combustibles, y Libertad de Expresión, entre otras.