Fotos de Familia, un blog que se convirtió en el álbum colectivo de Mar del Plata

Foto archivo

Familia veraneando en Mar del Plata. Foto archivo

Eva Peron saludo desde el balcón del Palacio municipal. foto archivo

Marcha popular. Foto archivo

Puerto de Mar del Plata. Foto archivo

Turistas en el Torreón del Monje. Foto archivo

Construcción de Los Lobos del escultos José Fioravanti. Foto Diario La Capital

Picando piedras. Foto archivo

Niñas en Caranval y Vendedores chocolates 1933. foto Diario La Capital

Un comentario al pasar en un programa televisivo detonó en 2010 la idea de crear un espacio, en el que cualquier persona pudiera compartir fotos antiguas de Mar del Plata, y 14 años más tarde, cuando la ciudad festeja su aniversario 150, aquel proyecto bautizado "Fotos de Familia " acumula más de 12.000 imágenes y se convirtió en el gran álbum colectivo construido por locales y turistas.Familias que caminan por la vieja rambla francesa, parejas con el Torreón del Monje de fondo, trabajadores del puerto, turistas en las playas, paisajes que ya no existen, monumentos en plena etapa de construcción, y escenas de todo tipo capturadas y almacenadas por quienes pisaron la ciudad durante décadas se mezclan en este blog en constante expansión.de crear este archivo abierto de imágenes fue del, profesional con un recorrido de cerca de 40 años en medios gráficos y audiovisuales marplatenses, quien escuchó a un historiador que decía en un programa del Canal Encuentro que "la historia fotográfica de las ciudades duerme en cajas de zapatos que la gente guarda en sus casas".A partir de esa idea, creó el blog dentro del sitio web del diario La Capital de Mar del Plata, y de pronto la criatura tomó vida propia."Descubrimos enseguida que esto tenía que ser algo construido de manera comunitaria. Que la gente construya su historia, y enseguida lo empezamos a llamarlo ´El gran álbum de Mar del Plata´, porque en tres días teníamos 5.000 fotos, fue una cosa de locos", recordó en diálogo con Télam.Visciarelli contó que inicialmente recibían "muchas de ellas tomadas por fotógrafos de playa, profesionales que pertenecían a las principales casas de fotografía de la ciudad y de Capital Federal, que ofrecían ese servicio, porque "no era accesible para todo el mundo tener un equipo de fotografía"."Después empezaron a mandar postales más antiguas. Pasó algo muy interesante: que se revirtió la conducta de muchos coleccionistas, que por lo general reúnen imágenes solo para ellos, y te las muestran cuando vas a la casa. Acá empezaron a compartirlas. Y había incluso gente que compraba colecciones y nos las mandaba", comentó.Algunossegún el periodista, como las imágenes de los monumentos de los"Las fotos aparecieron en una cantera en Estación Chapadmalal, que fundió y tiempo después la compró un señor de apellido Castillo, y su hijo empezó a revisar oficinas cerradas hacía 80 años y encontró unos negativos de cuando los construían, con tanta suerte que se lo comentó a un arquitecto, y él los digitalizó y los envió".Otra perla fueron una serie de imágenes inéditas de laa la ciudad en octubre de 1948, y su saludo ante miles de personas desde elEl volumen de imágenes recibido desde 2010 por el blog arroja para su creador una pregunta inquietante, respecto de la cantidad de material que queda aun almacenado en cajas olvidadas."Pensemos que millones de personas pasaron por Mar del Plata, que no tengo dudas de que debe ser la segunda ciudad más fotografiada del país, y que en determinado momento la foto de playa fue una industria, con fotógrafos que sacaban cientos de rollos por día, miles de fotos", señaló.Las fotos recopiladas permitieron además descubrir muchas historias, y precisar fechas y detalles sobre hechos puntuales, y acompañar el impulso de "un tipo de historia que va por un camino distinto al de la historiografía inicial de la ciudad, focalizada en apellidos ilustres y grandes familias", una mirada "espontánea y distinta".Otro aporte clave al proyecto fueron los llamadosque vuelcan sus comentarios cada vez que se adjunta una nueva imagen."Hay especialistas de todo tipo. Alguien manda una foto que no sabe la fecha, y ellos van y dicen que es de antes del 70 y después del 68, porque los tres Falcon que se ven en el foto tienen un tipo de picaporte y un radiador tal. O gente que ve una foto con una publicad de Aceite Ricoltore, y entonces busca información en internet y te sube la historia en los comentarios", contó.A estos especialistas se suman "quienes vuelcan vivencias personales, y comentan que vivían en esa esquina que aparece en una foto que envió alguien a quien no conocen, o que en esa zona repartían hielo y además cuentan cómo era ese oficio"."Mar del Plata tiene esa particularidad de que afectivamente es de todos. Porque es un generador de momentos inolvidables. Hay una corriente afectiva notable de un montón de turistas a los que les gusta que los consideren marplatenses", comentó Visciarelli.El proyecto no hace distinción temática ni de calidad, sino que el único requisito es que las fotos tengan al menos 30 años de antigüedad, frontera que el propio paso del tiempo va corriendo cada año y amplía el universo temporal.La explicación es simple del creador es simple: "Creo que el impacto del blog vino por el lado de compartir. Y por eso nosotros publicamos todo, porque para la persona que te manda una foto, es la más importante y quiere compartirlo con vos".