Para el Presidente, Jorge Bergoglio "es el argentino más importante de la historia"

Francisco recibirá a Milei para una audiencia privada.

El mandatario destacó que Jorge Bergoglio "es el argentino más importante de la historia". Foto AFP.

Canonización de Mama Antula

Encuentro privado

Milei llegó ayer a Roma para participar mañana de la canonización de la que será la primera santa argentina, Mama Antula.

El presidente Javier Milei auguró este sábado que, a quien saludará este domingo en el Vaticano en la, y con quien mantendrá el lunes, y dijo que Jorge Bergoglio es"Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud del Papa esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos", dijo Milei desde Roma en declaraciones que a radio Mitre.El mandatario destacó quey añadió: "Es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual"."Es una figura muy importante,, es el jefe espiritual de los católicos y no es una cuestión menor", concluyó., y reunirse el lunes con Francisco además de con su par italiano Sergio Mattarella y con la primer ministro del país europeo, Giorgia Meloni.El Presidente participará este domingo desde las 9.30 de Roma (5.30 de Argentina) de la canonización de la laica consagrada María Antonia de San José Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que se convertirá en la primera santa del país en una ceremonia que será presidida por Francisco en la Basílica de San Pedro.Antes de la ceremonia que durará de cerca de dos horas, Milei y la delegación saludarán al Papa en la sacristía, informaron a Télam fuentes vaticanas.En tanto, el lunes, a las 9 de Roma (5 de Argentina), el pontífice recibirá a Milei para una audiencia privada luego de la que también saludará a la delegación que integran además la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quienes estuvieron en Israel, primer destino de la gira presidencial.Para la agenda en Roma se sumaron a la comitiva oficial los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez.y, tras ver a Francisco, Milei mantendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal italiano Pietro Parolin.Según estimó este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni, la audiencia privada entre Milei y el Papa se extenderá por 15 minutos.Tras la etapa en el Vaticano, el Presidente visitará a su par italiano Sergio Mattarella y luego se reunirá con la premier Meloni, antes de regresar el lunes por la noche a Buenos Aires en un vuelo de línea.