Milei volvió a acusar de "delincuentes" y "corruptos" a los dirigentes que no apoyaron la ley "Bases"

El programa económico

"Tengo un diálogo fluido con Macri. Las recomendaciones que me hace me suman muchísimo", remarco Milei.

El presidente, consideró que lo que pasó con la iniciativa fue "fabuloso" ya que dejó en "evidencia quiénes quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política" y ratificó que no va a "negociar" su programa económico."Dejé en evidencia que. La gente pudo ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes quieren sacar el país adelante", dijo Milei en declaraciones a radio Mitre desde Roma.Y abundó: “. Lo que paso es muy interesante, dejó en evidencia quiénes son los estafadores, están en política para hacer negocios, eso fue positivo, dejar en evidencia los que engañan y estafan a la gente, como principio de revelación es fabuloso”.Incluso, en referencia a las negociaciones que se dieron en la Cámara de Diputados por la ley "Bases", que volvió a comisión luego de que no pudiera ser tratada en el recinto el lunes pasado.En sus críticas, Milei volvió a cuestionar a los gobernadores provinciales -cuyos legisladores no apoyaron la ley-, les pidió que "dejen de gastar en recitales” y cuestionó en particular al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le solicitó que "deje de pautar en medios para que hablen bien de él”.En otro orden, sostuvo que no va a "negociar" su programa económico: "Yo no voy a negociar la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambio. Voy a exterminar la inflación y la inseguridad y voy a ir dejando en evidencia a los políticos corruptos", afirmó el Presidente., agregó el mandatario.Por otra parte, el presidente aseguró que "obviamente" se va hacia un acuerdo con el PRO dentro del gobierno nacional y consideró que "naturalmente va a fluir hacia eso", en referencia a una posible incorporación de más nombres de esa fuerza en la integración del gobierno, que se sumarían así a Patria Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).Dijo además que tiene "cuatro candidatos técnicos" para la titularidad de la Anses, tras el alejamiento de Osvaldo Giordano del cargo, a quien el Presidente le pidió este viernes la renuncia.Paralelamente,, de quien dijo que está "firme como rulo de estatua" en el Gabinete nacional y destacó el "diálogo fluido" que mantiene con el expresidente Mauricio Macri., remarcó Milei.Finalmente, auguró que tendrá un "diálogo fructífero" con el Papa Francisco, a quién saludará este domingo en el Vaticano en la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula y con quien mantendrá el lunes una audiencia privada."Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud del Papa esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos", concluyó el Presidente.