Las elecciones presidenciales en Ecuador se harán el 9 de febrero de 2025

Los comicios presidenciales ense celebrarán ely un eventual balotaje a mediados de abril, según resolución emitida este viernes por elEl organismo refirió que la población deberá escoger en 2025 al presidente y vicepresidente, así como a"En cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la posesión de las autoridades electas se realizará en mayo de 2025 y ejercerán sus funciones durante los próximos cuatro años", reza el escrito del, publicado en sus redes sociales oficiales y por la agencia de noticiasLa población votó en febrero de 2021 por el conservadorcomo mandatario, no obstante lo cual, tras iniciarse un juicio político en su contra, se acogió en mayo de 2023 al denominado mecanismo "muerte cruzada".firmó entonces un decreto para la disolución del Congreso y la realización de elecciones generales anticipadas, en las que finalmente decidió no participar, en medio de una fuerte crisis política, social y económica., de centroderecha, se impuso en aquellos comicios celebrados en agosto pasado, en los que se convirtió a sus 36 años en el. Asumió a finales de noviembre por un periodo de apenas un año y medio, pues se considera que su mandato no es nuevo, sino que culmina el iniciado poren 2021.En enero últimodeclaró un estado de emergencia para enfrentar a las bandas criminales que azotan al país, que se ha convertido en uno de los más violentos de la región.