Un auto robado, las cámaras, su calva y un tatuaje: las claves para detener a un excomisario retirado

La investigación

El doble crimen

Elquedó detenido por el doble crimen delpor el trabajo de seguimiento y análisis de cámaras que, a partir de su calvicie y de un tatuaje en una pantorrilla, permitió identificarlo como la persona que dejó abandonado el auto usado en el doble asesinato a tan solo siete cuadras de su casa, informaron fuentes judiciales y policiales.Brulc (54),, se negó a declarar esta tarde ante la fiscal de la causa, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús.La imputación es comoA su vez, si bien las fuentes aclararon que "aún no está acreditado", la fiscalía investiga el vínculo de Brulc con algunos allegados a las víctimas y si un pleito por dinero y propiedades puede estar relacionado a la trama del doble asesinato del monaguillo y la tía.Voceros judiciales revelaron que más allá de todas las pruebas e indicios quea, el exjefe policial quedó en las últimas horas más comprometido por un hallazgo de los efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús que allanaron su domicilio de la calle Darwin al 1100 de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora., dijo a Télam una fuente judicial.Tanto las fuentes judiciales como policiales consultadas coincidieron en que el automóvil Volkswagen CrossFox negro robado y usado en el hecho fue la clave de la investigación.que circulaba, como se dice en la jerga policial, "sin latas", es decir, sin chapas patentes colocadas.El auto sospechosoEl vehículo había sido robado por tres delincuentes armados el 20 de enero último en el cruce de las calles Canadá y Murature de esa misma localidad, por lo que fue trasladado a la comisaría 5ta. de Lomas de Zamora, que actuaba en el marco de la causa por el robo automotor.En su interior,, que se cree quedaron dentro del habitáculo por los balazos efectuados en el momento del doble homicidio.Tras hallar el vehículo utilizado por los homicidas, los pesquisas continuaron realizando el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas y comenzaron a hacer un seguimiento del recorrido a pie que hizo el conductor que en los videos quedó registrado abandonando el rodado.Los videos mostraron que el sospechoso era un hombre robusto, calvo y que vestía unas bermudas o pantalón tipo "Capri" que dejaban ver que tenía como seña particular un tatuaje en una de sus pantorrillas.Con esos detalles, l, llegaron a la vivienda de Brulc y vieron que era calvo y que tenía un tatuaje en la pantorrilla.Con esos datos, la fiscal Bussano ordenó anoche el allanamiento de urgencia y la aprehensión del excomisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyos antecedentes o causas en trámite la fiscalía está aguardando certificar, ya que, aparentemente, está a la espera de ser sometido a juicio oral.El 7 de febrero de 2019,Según fuentes de aquella investigación, se detectó que la declaración jurada de Brulc no se condecía con sus bienes e ingresos, que tenía un depósito de camiones, una concesionaria de autos desde donde aparentemente se hacían maniobras de lavado, un departamento en Capital Federal, una casa en Lanús y dinero sin justificar en varias cuentas bancarias.Los pesquisas ya saben quey con un arma calibre .22 efectuó múltiples disparos, por lo que no se descarta que además de Brulc, haya otro implicado en el caso.Según los reportes preliminares,El doble crimen ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes pasado en la calle General Pico y General Guido, a unas cuatro cuadras de la comisaría 8va. del barrio Villa Obrera, del partido de Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires.y actuó sin mediar palabra, por lo que ambos cayeron al piso gravemente heridos.Desde el inicio,Zucarelli era dueño de una santería, tenía participación activa en la iglesia de su zona, no tenía hijos y vivía con sus padres.El monaguillo falleció la misma noche del ataque y su tía murió el domingo último por la tarde tras permanecer un día y medio internada.