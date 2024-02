Las 62 Organizaciones le reclaman a Alberto Fernández la renuncia al Partido Justicialista

Las 62 organizaciones peronistas exigieron la renuncia de Alberto Fernández por "huir" a España.

El secretario general de lasy de la, reclamó "la inmediata renuncia" del expresidenteal la titularidad dely fundamentó la demanda en el hecho de que apenas entregó la banda de mandoEs preciso realizar una autocrítica sobre todo lo que no hizo, porque se produjo una pérdida del poder adquisitivo salarial que continúa, el empleo se deterioró y creció el trabajo en negro", sostuvo el sindicalista a través de un comunicado.y otros dirigentes dese reunieron el miércoles en el gremio taxista con una veintena de senadores nacionales peronistas, con quienes acordaron "continuar e intensificar las reuniones del PJ", y criticaron el decreto oficial de necesidad y urgencia () enviado al Congreso, al que consideraron "la espada de Damocles sobre los jubilados y sectores de la producción y el trabajo, que son los que pagan este ajuste".A su vez, reclamó a los sindicalistas del brazo político del gremialismo justicialista y a los legisladores, y sostuvo que mientras durante su gestión "crecía el empleo no registrado también lo hacían los planes sociales, siempre sin tener un objetivo claro de cómo incorporar a esos ciudadanos al sistema" laboral."Si a ello se le suma un proceso inflacionario brutal, resulta casi lógico que aparezcan personajes como", sostuvo en un comunicado.En el encuentro participó también el excotitular cegetista y líder de la, quien en tono irónico se refirió al rechazo en Diputados a lay simplemente señaló:En ese encuentro en el gremio taxista de la Avenida La Plata al 1500 participaron por Unión por la Patria (UXP) los senadores nacionalesTambién estuvieron, entre otros muchos dirigentes del brazo político del sindicalismo peronista.Según el documento de "las 62",-jefe del bloque en el Senado- cargó contra las intenciones dede "gobernar sin el Congreso, primero a través de uny, luego, con la, que fue rechazada por Diputados por estar plagada de irregularidades"."Es evidente que no sabe discutir o negociar un paquete de leyes, que parece una reforma constitucional, sino que ante la derrota respondió con insultos y agravios", dijoRejal, senador por La Rioja, quien coordinó el encuentro junto con Estévez (h), secretario de Finanzas de "las 62" y titular de la Upsafip, calificó a la reunión como “muy importante” y confirmó que todos los meses el bloque justicialista se reunirá con ese espacio gremial para lograr "la reunificación y reformulación del PJ a fin de evitar que en el futuro triunfe nuevamente una fuerza electoral sin experiencia legislativa ni de gestión"."El Gobierno realiza una pasantía sobre cómo llevar adelante un país que tiene un pueblo hambreado y que de forma rápida pierde la esperanza que puso sobre", dijoEstévez (h) aseguró que "se está cumpliendo con la misión de 'las 62 de ser el brazo ejecutor de la política sindical del movimiento obrero"; se pronunció por "reorganizar junto con diputados y senadores peronistas el partido para que vuelva a tener la fuerza que alguna vez logró hacer tan felices a los argentinos" y dijo que "el pueblo no necesita que le digan otra vez que debe sufrir sino sentir la alegría de ver cómo crecen sus sueños".Según "las 62", adhirieron al encuentro pero no pudieron participar por variados compromisos contraídos el cotitular de la CGT y jefe del gremio de sanidad, el líder del sindicato de la construcción (Uocra), Gerardo Martínez, y el secretario general de la organización metalúrgica (UOM),, quienes "dejaron bien en claro su intención de recomponer el peronismo y avalaron el encuentro con los senadores".