Con una muestra fotográfica y un show en vivo abre el Festival Cannábico

El Festival será hasta el sábado 24. Foto: Prensa

Blondi. Foto: Prensa

La programación completa de los largometrajes de la cuarta edición del FICC es la siguiente:

Veinticinco películas de trece países darán vida al Festival Internacional de Cinecannábico (FICC) que abre el próximo jueves 15 en la ciudad de Buenos Aires con una muestra fotográfica de Joako Follador y un show en vivo de la cantante y compositora Paula Maffia.A lo largo de la muestra, que se extenderá hasta el sábado 24 habrá actividades especiales, conversatorios, talleres, y la competencia oficial del certamen con proyecciones en el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330), con entrada libre y gratuita.A partir del 24, muchas de las películas del certamen se podrán ver online en forma libre y gratuita a través de la plataforma de, son algunos de los filmes que tomarán parte del certamen.La inauguración será el próximo jueves a las 18 con la apertura de la muestra fotográfica "Brotes de Cristal" en el Centro Cultural Caras y Caretas, mientras que a las 19 se desarrollará la ceremonia de apertura con el show de Paula Maffia, una de las fundadoras de “Las Taradas” y “La Cosa Mostra”.Las actividades especiales, que se desarrollarán todas en Venezuela 330, continuarán el viernes a las 19 con el conversatorio “Feminismo y Cannabis”, del que tomarán parte Valeria Salech (Mamá Cultiva Argentina), Ana Florencia Sclani Horrac (Revista Haze) y Vanesa Cufré (Federación Argentina LGBT), mientras que el sábado 17 a las 18 habrá un espacio de hip hop y cypher en vivo con show de Yeho Fucker, Yakuza Schoolboy, Difuzor y PMO Saetta, 90 Kids y espacio Open Mic para cyphers con inscripción previa en el evento. Con la intervención en movimiento de RaizPra.El jueves 22 a las 19 se desarrollará el conversatorio “La construcción de noticias sobre usuarios y drogas en los medios” con la participación Fero Soriano (periodista independiente), Javier Hasse (Director de “El Planteo”) y Lucía Crespo (Colectivo Reflexión Sobre Consumo); y el viernes 23 a las 19 se realizará el taller “Animación y Cannabis” por Joaco Follador.El sábado 24, último día de actividad, habrá un conversatorio titulado "Reducción de daños" a partir de las 16 con la participación de Pablo Ferreyra y Aníbal Sacco del chat Toxibot y a las 21 se desarrollará la ceremonia de cierre y entrega de diplomas de participación y los premios al Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje y Premio del Público Woki Toki Espacio Cultural (Tacuarí 905), mientras que a las 22 arranca la fiesta de cierre."Blondi" de Dolores Fonzi sábado 17 a las 20; "Cannabis Medicinal" de Silvia Kochen y Emiliano Serra (Argentina) sábado 24 a las 19; "Cannabis sets you free", de Miha Celar (Eslovenia 2022) viernes 23 a las 20; "En el Pozo" de Bernardo y Rafael Antonaccio (Uruguay) jueves 16 a las 20; "Love in the Time of Fentanyl", de Colin Askey (Canadá y Estados Unidos) sábado 24 a las 17; "Meteorango Kid: Buscado, vivo o muerto" de Marcel Gonnet y Daniel Fróes (Brasil 2023) jueves 22 a las 20, "Norma", de Santiago Giralt (Argentina) jueves 15 a las 20; "Paradise (bunnies and flowers)" de Mateo Aimaretti (Argentina e India) solo con proyección online; "WeedOnomics" de Scott Allan (Canadá) solo con proyección online.