Problemas para la Scaloneta con los amistosos a disputarse ante Costa de Marfil y Nigeria

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Fernando Gens

Foto: AFP

Los partidos amistosos que la Selección argentina de fútbol tiene programados jugar en dos estadios chinos en la fecha FIFA de marzo quedaron este viernes en duda, debido a que uno de ellos fue cancelado por las autoridades de la ciudad de Hangzhou.un allegado a la conducción de la AFA respecto a los amistosos programados entre el 18 y el 26 de marzo, ante la incertidumbre de que puedan realizarse en China.La posición del ente que rige los destinos del fútbol argentino obedece a que trascendidos periodísticos, uno de ellos replicado por la agencia española EFE, en el sentido de que la ciudad china de Hangzhou habría "cancelado" el amistoso."La Oficina de Deportes de la ciudad oriental china de Hangzhou, anunció hoy, la cancelación de un partido amistoso que la Selección argentina debía jugar en marzo", consignó EFE.Al respecto, el diario chino Global Times, publicó que el ente municipal afirmó sobre la decisión, que "no se dan las condiciones" para la disputa del encuentro.Esta determinación de la ciudad de Hangzhou se da luego de la ausencia del astro del seleccionado argentino, Lionel Messi, en el amistoso que su club, Inter Miami, de Estados Unidos, disputó el domingo pasado ante un combinado de Hong Kong.En su momento la AFA, confirmó oficialmente que la Selección argentina disputaría dos partidos amistosos en China en marzo durante la fecha FIFA ante Nigeria y Costa de Marfil, finalistas de la Copa África que se definirá este domingo.El encuentro que no se jugaría sería ante Nigeria, el 18 de marzo, mientras que contra Costa de Marfil está programado para el 26 de ese mes en Beijing.La prensa y aficionados chinos criticaron la ausencia de Messi en Hong Kong debido a una molestia muscular, lo que no ocurrió en otro encuentro disputado en Japón el miércoles anterior, cuando el crack rosarino jugó 30 minutos.