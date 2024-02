Cuál es el escenario turístico que viene para la Argentina

Yanina Martínez, subsecretaria de Turismo del ministerio del Interior, habló con Télam Radio / Foto: Prensa.

La subsecretaria de Turismo del ministerio del Interior, Yanina Martínez, detalló los lineamientos generales que desde el orden nacional se desarrollarán durante 2024, en el marco del denominado Plan Estratégico Federal, e hizo foco en la interacción público privada, los desafíos que plantea para el sector la situación económica del país, el rol del Consejo Federal de Turismo, la participación en ferias internacionales y el futuro del turismo social, en el marco de una entrevista con Télam Radio.- Nosotros tenemos delimitado de alguna manera algo muy importante que creo que va a ser el inicio de la gestión, que es la actualización del Plan Estratégico Federal de Turismo, algo que llama a todas las voces del turismo, a todas las provincias, el sector público, el sector privado, para que nos pongamos de acuerdo en qué clase de turismo queremos, hacia dónde queremos ir y cómo estamos en esta situación actual y qué es lo que tienen que preparar cada uno de los destinos para realmente ser destinos turísticos atractivos para los distintos segmentos de las distintas personas que eligen nuestro país tanto en turismo interno como el turismo internacional.Tenemos un eje principal, que es lograr convertirnos en ser los líderes de la región. Hoy está liderando Brasil en números y en cantidad de turistas, pero queremos por lo menos tratar de lograr que lleguen turistas a la Argentina.Y ese objetivo va a estar dado por ir a salir a buscar más compañías aéreas a que lleguen a nuestros destinos, porque sabemos que cuando hay mayor conectividad, más turistas vienen porque la Argentina ya de por sí es un destino atractivo.- Exactamente. Nosotros sabemos que cuando uno tiene que estar en la gestión tiene que conocer cuáles son las necesidades reales de cada uno de los involucrados en toda la cadena de valor del turismo. Somos un país muy grande, muy diverso. Siempre digo que somos cinco veces Francia de la inmensidad que somos y que tenemos en un solo país muchos mundos. Entonces, hay que adecuar las políticas de acuerdo a las necesidades locales.Queremos trabajar con cada una de las provincias y por eso lo vamos a hacer a través de una convocatoria importante también al sector académico, al sector privado para que todas las voces sean las que hagan la planificación del turismo.Obviamente tenemos un plan estratégico para 2024 que es conforme al presupuesto que tenemos, que todos sabemos que ha sido prorrogado el del año pasado y en ese sentido estamos trabajando para ya empezar a mostrar y contar cuáles son todos los planes que vamos a elaborar desde la Subsecretaría.Pero el Plan Estratégico Federal va a ser uno de los inicios de gestión para trabajar con todo el sector a través del Consejo Federal de Turismo.- Creo que en estos momentos de crisis, de situaciones complejas en lo económico, cuando uno se une, se potencia y trabajar como región, sin duda potencia. Y eso es lo que están haciendo cada una de las regiones, porque hacen esfuerzos, porque abaratan recursos y porque podés salir a promocionar y a difundir la región como un todo, generando distintos itinerarios con los distintos atractivos turísticos que cada provincia.En ese sentido, fomentamos que se trabaje de esa manera también desde Nación. Y también estamos en esa perspectiva. Incluso nosotros acá, con otras áreas del Estado, articulando. Tenemos la suerte de estar dentro de una secretaría que tiene turismo, deporte y ambiente, tres áreas que están muy enlazadas y que son muy transversales a otras muchas otras áreas de gobierno.Así que estamos trabajando. Por ejemplo, ayer nos hemos reunido con defensa del consumidor, mucho con Economía, porque estamos justamente implementando lo que es Cuota Simple, este programa para financiar las compras en tres y seis cuotas para poder de alguna manera incentivar la baja temporada y lograr que en este feriado de carnavales y que lo que viene de Semana Santa puedan los que no se fueron de vacaciones, poder adquirirlo a través de este sistema de Cuota Simple.- Así es. La sostenibilidad justamente ya no es una tendencia, sino que es una realidad y por eso nosotros trabajamos desde conforme a que el turismo tiene que ser sostenible, sino no, no puede ser. Y esto es porque trabajamos con las comunidades anfitrionas porque revalorizamos y vemos cuál es la viabilidad económica de los destinos, pero también el impacto social que tenga y sin dudas, el cuidado ambiental. Son tres cosas fundamentales.Por eso también articulamos con otros organismos como es Bioeconomía, en donde vamos a lanzar conjuntamente un programa que es para Turismo Rural, un programa en donde vamos a lograr que se pueda establecer en las comunidades rurales más fuentes de trabajo a través de los distintos productos y los distintos recursos que nos da la tierra y cómo los integramos para que eso también sea un gran atractivo, trabajando con el sector privado para generar más oferta y más competitividad en lo que el turismo rural. Vemos que la Argentina en eso tiene un potencial enorme. Así que también vamos a estar lanzando brevemente ese programa que va a tener un fuerte impacto en muchas comunidades que cuando hay turismo rural hay esperanza para una familia por el turismo rural, si bien es también el trabajo con la tierra, pero es todo lo que representa la ruralidad.Muchas mujeres trabajan de lo que es el turismo rural y también, en un sentido de empezar a buscar con bioeconomía lo que es la soberanía alimentaria. Algo que en un país que necesitamos, con los niveles de pobreza que hay, empezar a incentivar y generar todas estas cuestiones que generen un impacto más positivo en cada localidad.- Así es. Estamos preparándonos para la primera Asamblea de esta gestión que va a ser en Córdoba. Estamos viendo bien las fechas, probablemente sea el 12 de marzo, así que creo que ahí va a ser importante, porque va a ser el primer encuentro en una Asamblea del Consejo, que justamente vamos a ver cuáles van a ser los puntos que vamos a tocar para que justamente ya armemos la agenda 2024 también, y toda la problemática, obviamente que se va a presentar, que es el Consejo Federal, para los que no saben, es un órgano inter jurisdiccional en donde está el Mini, la Subsecretaría de Turismo y, lógicamente, las 24 jurisdicciones.Así que va a ser también integrado por el sector privado a través de la Cámara contiene de turismo y siempre invitamos a distintos sectores para que también puedan participar y conforme a las necesidades, se puedan ir generando diferentes soluciones a través de este órgano consultivo.- Sí, sí, sí, pero no sé si vamos a estar eligiendo el 12 todavía, va a ser uno de los temas que tenemos que analizar, pero sí tenemos que renovar las autoridades. El presidente del Consejo Federal es Sebastián Giobellina, así que ahora veremos quién asume ese cargo.- Hemos trabajado fuertemente para garantizar, pero priorizando los mercados, porque a veces se va a muchas ferias y hay que ser más efectivos. Hay que ir a ferias en donde se pueda obtener resultados certeros, que vengan argentinos a Argentina. Entonces, nosotros vamos a priorizar los mercados en los que tenemos conectividad y en los mercados, donde vemos que tenemos que potenciarlos.O sea, no vamos a ir a miles de ferias por la situación lógicamente económica, pero vamos a seleccionar las más importantes conforme a lo que nosotros estamos viendo de la cantidad de turistas que están viniendo a la Argentina están garantizadas. Estamos trabajando a través del Improtur, que es el organismo que participa en las ferias.Nos resultó la primera muy difícil, cuando uno inicia la gestión, porque bueno, FITUR es una feria, la de Madrid, que estuvimos participando y hemos logrado, también, porque bueno, los montos son muy elevados. En la participación en esa feria hemos ahorrado muchísimo dinero porque logramos tener un llave en mano a través de FITUR, que se gastó 125 mil euros. O sea, muy poco comparado con otros años, que fue un millón y medio de euros.Hay que ir a la feria, hay que ir de buena manera. Estamos trabajando en eso, fue el inicio de gestión y como no estaba paga, teníamos que hacer todo el proceso, así que bueno, ahora tenemos próximamente Bogotá que es ANATO y bueno, estamos trabajando para poder también participar y que todo el sector privado pueda ir y realizar sus rondas de negocios o sus ventas, y que eso se traduzca en más turistas a la Argentina. Después viene ITB Berlín, que también estamos ya trabajando para poder tener presencia y así seleccionando las ferias que sabemos que son importantes para nuestro país.- No cambiar el rol, estamos trabajando para que las unidades turísticas sean autosuficientes también. El costo de las unidades es muy elevado, es muy difícil de mantener y entonces queremos lograr un sistema en donde se puedan autoabastecer. Así que estamos en ese sentido trabajando.El sentido del turismo social va a continuar, pero lo vamos a hacer de una manera de un turismo social que sea responsable. Así que eso es lo que estamos trabajando para ver un programa que pueda generar justamente la autosuficiencia de estos lugares que sabemos que son importantes para muchos turistas y porque lo estamos necesitando de alguna manera es una reconversión, pero sin perder el sentido. O sea, eso lo estamos trabajando, así que seguramente se van a enterar. Ahora están funcionando. Tenemos toda la temporada cubierta. Así que muchos turistas que pudieron disfrutar tanto de Chapadmalal como de Embalse en enero y febrero.