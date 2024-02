Tragedias, nazis y medallas de oro: hechos que sacudieron a Mar del Plata a lo largo de su historia

Un monumento de piedra emplazado frente al balneario que lleva el nombre de "Alfonsina" recuerda su paso por la ciudad y su final trágico / Foto: Archivo Diego Izquierdo.

1938 - El suicidio de Alfonsina Storni

1945 - Submarinos nazis en la Base Naval

1946 - La tragedia de Santa Rosa

1978 - Mar del Plata, sede del Mundial de Fútbol

1988 - Monzón y el crimen de Alicia Muñiz

El boxeador Monzón golpeó hasta dejar inconsciente a su pareja Alicia Muñiz y luego la arrojó por el balcón y tras la caída murió.

1988 - La muerte de Alberto Olmedo

Olmedo, de 54 años, murió tras caer del balcón del piso 11 de edificio Maral 39, frente a la Playa Varese / Foto: Archivo Diego Izquierdo.

1991 - La gran nevada

1995 - XII Juegos Panamericanos

2005 - Cumbre de las Américas y No al ALCA

Kirchner y Bush en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata / Foto: Archivo.

Maradona y Chávez en la Cumbre de 2005 en Mar del Plata / Foto: Archivo.

Durante ambas jornadas se produjeron manifestaciones para repudiar la cumbre y la presencia de Bush / Foto: Archivo Diego Izquierdo.

La denominada "Contracumbre" reunió a militantes y activistas de izquierda de toda la región / Foto: Archivo Diego Izquierdo.

2017 - Hundimiento del submarino ARA San Juan

Familiares y amigos de las víctimas del ARA San Juan / Foto: Archivo Diego Izquierdo.

A lo largo de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, hubo sucesos que causaron especial impacto, tanto entre los vecinos como a nivel nacional o internacional.Desde, estos son algunos de los hechos que sacudieron a la ciudad:Cerca de la 1.30 de la madrugada delde 1938, la poetisa Alfonsina Storni dejó la habitación de la pensión en la que se hospedaba en el barrio de La Perla, caminó 500 metros por la ex calle San Juan hasta llegar a la costa, y se arrojó al mar desde un espigón de hierro y hormigón ubicado frente al viejo balneario del Club Argentino Mujeres.Su cuerpo fue encontrado por la mañana por dos operarios, y la noticia de su suicidio produjo una gran conmoción a nivel local y nacional.muerta, emblema de las letras argentinas y adelantada en la lucha por los derechos de las mujeres.Unemplazado frente al balneario que lleva el nombre de "Alfonsina" recuerda su paso por la ciudad y su final trágico.En el invierno de 1945, tras la rendición de la Alemania nazi ante los aliados en la Segunda Guerra Mundial,emergieron frente a las costas de la ciudad.El primero de ellos fue el U-530, que lo hizo el 10 de julio, y se rindió ante la Armada Argentina con 54 tripulantes a bordo, comandados por el teniente de fragata Otto Wermuth.El segundo submarino fue el U-977, bajo el comando de Heinz Schaeffer, con una tripulación de 31 marinos, que se rindió el 17 de agosto.La aparición de ambas embarcaciones tuvoElde 1946 se desató un fuerte temporal frente a las costas bonaerenses durante la tormenta de Santa Rosa, y cinco embarcaciones pesqueras naufragaron, con un saldo de 31 marineros muertos.Los barcos hundidos fueron el Pumará, el Palma Madre, el Happy Day, El Halcón y El Quo Vadis, azotados porAdemás resultaron dañadas decenas de embarcaciones pequeñas que lograron regresar al puerto marplatense o ponerse a salvo en otras localidades.Entre el 1 de junio y el 25 de junio de 1978, la ciudad fue, torneo en el que lacomo campeona del mundo.Para la competencia, se construyó especialmente el estadio José María Minella, que desde entonces fue sede durante décadas de los principales torneos de verano.Durante el mundial, se jugaron en el Minella seis partidos de la primera fase, con la participación de las selecciones de Francia, Brasil, Italia, Hungría, Austria y Suecia.Entre ellos se destacó el encuentro en que Francia derrotó 3 a 1 a Hungría, en el que el equipo galo debió jugar con camisetas del club local Kimberley, para improvisar una solución a un problema surgido por la similitud de las casacas de ambos seleccionados.Elde 1988, el excampeón mundial de boxeo en la categoría de peso mediano, la actriz y modelo uruguaya Alicia Muñiz,, en el extremo norte de la ciudad.Luegode la planta alta ypara simular un accidente.El hecho conmocionó al país en plena temporada de verano, y a medida que la investigación demostró que se había tratado de un crimen y no de una muerte accidental ganó espacio en los diarios de todo el mundo.Monzón fuepor "homicidio simple", y estuvo preso en los penales de Batán -donde fue visitado por figuras como Alain Delon-, Junín, y Las Flores, en el provincia de Santa Fe.El 5 de febrero de 1995, en una salida transitoria a 14 meses de obtener la liberad, murió durante un accidente con su auto en una ruta santafesina.Ese mismo verano, pero el, el país se despertó con la noticia de laOlmedo, de 54 años,Su obra "El Negro no puede" explotaba entonces cada función en la cartelera teatral del verano marplatense, y su muerte produjo tal impacto que los diarios locales agotaron al día siguiente tiradas históricas con detalles sobre el hecho.Elde 1991,, por laLa tarde del día anterior, la caída de algunos copos finos había alimentado los pronósticos sobre la posibilidad de una nevada de mayor magnitud, y esas previsiones se confirmaron minutos después de la medianoche.La nieve cayó hasta entrada la mañana y alteró la rutina de la ciudad, que puso gran parte de sus actividades en suspenso para que los vecinos disfrutaran del atípico fenómeno.Desde entonces, el recuerdo de la nevada despierta cada año la expectativa de que vuelva a producirse, en especial cada vez que la temperatura se acerca a los cero grados o se registra caída de agua nieve en la región.de 1995, Mar del Plata fue sede de los XII Juegos Panamericanos, que reunieron aAdemás de convocar a miles de espectadores de todo el país y de la región, muchos marplatenses se involucraron de distintos modos en la organización y realización de los juegos, entre ellos miles de jóvenes que intervinieron como voluntarios y desfilaban con sus uniformes por toda la ciudad en aquellos días.A nivel deportivo, la, detrás de Estados Unidos, Cuba y Canadá.Entre los ganadores, sobresalieron el seleccionado de fútbol sub-23, comandado por Daniel Passarella, que obtuvo la medalla dorada de la mano de jugadores como Marcelo Gallardo, Roberto Ayala, Ariel Ortega y Hernán Crespo, al vencer a México por penales en la final.También lograron el oro los seleccionados masculinos de voleibol y de básquetbol, y las Leonas de Vanina Oneto y Magdalena Aicega, en los tres casos al imponerse sobre Estados Unidos.Elde 2005 la ciudad fue el epicentro de la política regional, durante la celebración de la, entre ellos los de Estados Unidos, George W.; Brasil, Luis Inacio Lula; Venezuela, Hugo, y el anfitrión, NéstorEl encuentro, que durante esos días transformó a Mar del Plata en una ciudad semi blindada, tuvo como eje la discusión sobre la firma de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, que encontró un fuerte rechazo por parte de los líderes del conosur.La Cumbre tuvo como eje la discusión sobre la firma de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, que encontró un fuerte rechazo por parte de los líderes del conosur(FW)Durante ambas jornadas se produjeron manifestaciones para repudiar la cumbre y la presencia de Bush, y en paralelo al programa de la cumbre se desarrolló la denominada "Contracumbre", que reunió a militantes y activistas de izquierda de toda la región.La, y tuvo su acto central en el Estadio José María Minella, donde Chávez lanzó su famoso epitafio al plan comercial estadounidense: "Vamos a decirlo. ¡ALCA, ALCA, al carajo! ¡ALCA, ALCA, al carajo".Elde 2017, el submarino ARA San Juan perdió contacto con la Armada Argentina tras reportar un principio de incendio en un sector de baterías, debido al ingreso de agua durante un temporal, mientras participaba en un operativo de control de pesca ilegal en el Atlántico Sur.La, conmocionó a la ciudad y al país, y movilizó un operativo internacional de búsqueda que se extendió a lo largo de un año y que contó con el apoyo de las marinas de cerca de 20 países., los restos de la embarcación fueron encontrados por el buque noruego Seabed Constructor, perteneciente a Ocean Infinity, una firma estadounidense especializada en rescates y exploraciones subacuáticas, contratada para llevar adelante la búsqueda con dispositivos capaces de operar en profundidades de hasta 6.000 metros., completamente deformado e implosionado, 460 kilómetros al este de las costas de Chubut.