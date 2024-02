Con Slash como gran atractivo, Cosquín Rock busca conservar su cetro festivalero

Grilla del festival

Día 1



Escenario Norte:



00.20: Los Auténticos Decadentes



22.50: Conociendo Rusia



21.20: Babasónicos



20.00: Dillom



18.30: Los Pericos y Amigos



17.10: Nafta



16.10: Silvestre y la Naranja



15.20: Natalie Pérez



14.30: Blair





Escenario Sur:



01:10: Caras Extrañas



23.40: La Vela Puerca



22.10: Skay y los Fakires



20.00: Divididos



18.30: Airbag



17.00: Sueño de Pescado



15.50: La Mississippi



15.00: La Chancha Muda



14.30: Winona Riders





Escenario Montaña:



02.15: Claptone



00.50: Gordo



23.45: Victoria Engel



22.30: Tiago PZK



21:00: Lali



19.30: Miranda!



18.10: Bandalos Chinos



17.10: Arde Bogotá



16.10: Shinova





Escenario Paraguay:



00.40: Fiesta Sabor. Villa Diamante. Coneja China



23.50: Sabor Canela



22.10: Sara Hebe



20.50: Ke Personajes



19.40: La Delio Valdez



18.30: Los Tabaleros



17.30: Los Peñaloza



16.30: Luana



15.30: Kamada





Escenario Boomerang:



01.10: Polenta



00.00: León Cordero



22.50: 1915



21.50: Isla de Caras



20.40: Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad



19.40: Dante Spinetta



18.30: Broke Carrey



17.30: Melanie Williams & El Cabloide



16.40: Veintiuno



15.50: Pedro Pastor



15.00: Martín Giusa





Escenario La Casita del Blues:



22.45: Julieta Laso



21.40: Escalandrum



20.35: Iván Singh y Alicia Ya Yah Townsend



19.40: Cuatro al Hilo



18.45: Wayra Iglesias



17.50: Miau Trío



16.55: Marlene



16.00: The Rockmen





Espacio Discoteca:



Vacaciones (DJ Set)







Día 2:



Escenario Norte:



00.30: Damas Gratis



22.50: Duki



21.00: Ysy A



19.20: Los Caligaris



18.10: Snow Tha Product



17.00: Milo J



16.00: Neo Pistea



15.10: Yami Safdie



14.30: Rosa Profunda





Escenario Sur:



02.10: Bresh



00.55: Molotov



23.25: Las Pelotas



21.30: Slash ft. Miles Kennedy and The Conspirators



19.20: Ciro y Los Persas



17.30: Las Pastillas del Abuelo



16.00: Cruzando el Charco



15.10: El Bordo



14.30: Nenagenix





Escenario Montaña:



01.20: Anita B. Queen



23.40: Steve Aoki



22.10: Peces Raros



20.40: Usted Señalemelo



19.10: Catupecu Machu



18.00: El Kuelgue



17.00: Estelares



16.00: Leo Rizzi





Escenario Paraguay:



23.20: Alborosie



21.40: Don Carlos



20.00: Dancing Mood



18.40: Mimi Maura



17.20: Stailok



16.00: Alika



15.00: Panal



Army of Dub (entre cambio de set)





Escenario Boomerang:



23.35: Koino Yakan



22.25: El Zar



21.25: Los Tipitos



20.25: Ben Yart



19.35: Muerejoven



18.45: Santi Muk



18.00: Paz Carrara



17.10: Odd Mami



16.20: Simona



15.40: Ill Quentin



15.00: Camilú





Escenario La Casita del Blues:



22.40: Laretha Weathersby



21.35: Bourbon Sweethearts



20.30: Riel



19.25: Toyo + Taryn Spilzman



18.30: The Last Train



17.25: So



16.20: Alapar



15.25: La Golo´s Band



14.30 Pax and The Baby Boys





Espacio Discoteca:



She Teiks (DJ Set)