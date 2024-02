Menem: "La búsqueda del consenso es lo que le pasó a Macri y un sector lo tiró para atrás"

Foto: Nacho Sánchez

¡𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗷𝗼!



Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Para eso se necesitan 3 cosas, igualmente importantes:



1. Ideas claras. Yo coincido en parte de lo que plantea el Gobierno, especialmente en el equilibrio… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 7, 2024

"Hemos naturalizado la estafa más grande que se perpetra a través de la política con el gasto público" Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó este viernes quepara alcanzar los objetivos del gobierno y señaló que "la búsqueda del consenso" fue lo que ocurrió durante la gestión del expresidente Mauricio Macri cuando un sector "hizo que le vaya mal a la Argentina"."No hay camino intermedio. Es el pasado o lo que viene.", afirmó Menem en declaraciones a CNN Radio.Aunque sin mencionarlo, Menem aludió al exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quien luego del regreso a foja cero de la ley "Bases" había tuiteado "¡Viva el consenso carajo!".Asimismo, el diputado dijo que el presidente Javier Milei "para nada" está enojado porquey que "seguramente iba a haber trabas al principio" por parte de "los que ya fracasaron" y de quienes hicieron "fracasar a Mauricio Macri, gente que tenia dentro de su gobierno".Hace dos meses la gente votó un cambio y hay diputados que fueron elegidos en 2021 que no entendieron que son representantes del pueblo y no de si mismos, sus intereses personales o la chiquita", apuntó.Menem señaló que el oficialismo se encuentra "en un campo adverso" dentro del Congreso donde solo cuenta con 38 diputados de 257 por lo que"Es lo que vamos a tratar de hacer hasta 2025", año donde se llevarán adelante las elecciones de medio término y sostuvo que lo que ocurrió con la Ley Bases en el Congreso "sirvió para saber quién es quién dentro de la Cámara y que intereses defienden"."Muchos actores de la política pusieron por delante sus intereses personales antes que los intereses de la gente", subrayó.Agregó que fueron "20 o 30 días de reuniones permanentes" para alcanzar "un proyecto muy mejorado que actualmente tiene estado parlamentario"., remarcó.Sin embargo, aseguró que desde La Libertad Avanza van a "seguir proponiendo leyes que saldrán de los diputados o del ejecutivo eventualmente" para mejorarle "la vida a los argentinos"."Hay que aguantar. Es duro y difícil. A todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes y más a los sectores más empobrecidos, pero tengo la esperanza que hay que dejar a esta política que nos han perjudicado tanto", aseguró.En tanto, sostuvo que "el dialogo esta siempre abierto" con los gobernadores, pero que tendrían que "entender que la Argentina tiene que tomar otro rumbo" porque sino "los resultados van a ser los mismos"."En ningún país se vive con inflación.. La política ha sido culpable de todo esto, no es el empresario que produce carne, arroz o el supermercadista", añadió.