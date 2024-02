Jonathan Majors recibió dos nuevas denuncias por abuso físico y emocional

El actor Jonathan Majors, reconocido por su rol antagonista en "Creed III". Foto: AFP.

Las nuevas denuncias surgen a sólo dos meses de que Majors fuera hallado culpable luego de un juicio de dos semanas por acoso y agresión

(FW)El actor fue abandonado por su mánager y perdió varios contratos; en tanto que varios proyectos en los que iba a participar quedaron en suspenso

y por encarnar al villano Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico de Marvel, recibió dos nuevas acusaciones por parte de exparejas que aseguraron haber sido víctimas de abuso físico y emocional de su parte, luego de que el 18 de diciembre pasado el intérprete fuera hallado culpable de dos delitos de acoso y agresión contra su exnovia Grace Jabbari.Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter en base a un informe publicado por The New York Times, las demandantes son Emma Duncan y Maura Hooper, quienes estuvieron en distintas relaciones con el intérprete entre 2013 y 2019 y coincidieron en que Majors es "una figura controladora y amenazante" que las "aisló de sus amigos y sus objetivos profesionales".Además, el informe presentado por aquel diario neoyorquino citó a otras 20 fuentes que, en diferentes entrevistas,, y que confrontaba de manera sistemática a sus compañeras de trabajo durante los rodajes de la serie de HBO "Lovecraft Country", lo que causó varias quejas con los ejecutivos de la compañía.Priya Chaudhry, una de las abogadas del actor, explicó por su parte a The New York Times que las relaciones de su cliente con Duncan y Hooper fueron "tóxicas" y admitió que él "dijo cosas hirientes", aunque negó la mayoría de las aseveraciones de las demandantes sobre abuso físico.Las nuevas denuncias surgenluego de un juicio de dos semanas por acoso y agresión contra Jabbari a raíz de un episodio ocurrido en marzo de 2023, aunque también fue declarado inocente de un cargo de agresión intencional en tercer grado y un cargo de acoso agravado en segundo grado.El actor, también conocido por su papel en el filme "5 sangres" (2020), había sido arrestado el 25 de marzo último luego de que Jabbari lo acusara de haberla lastimado cuando le quitó por la fuerza un teléfono celular, haberla obligado a subir a su auto y golpearla.De acuerdo con la denuncia, la mujer había tomado el celular del actor mientras estaban en su auto para leer un mensaje recibido de otra mujer, lo cual violentó al intérprete.La defensa de Majors alegó que en realidad la agresora había sido la mujer cuando le quitó el teléfono, pero varios mensajes de audios en los que trataba de convencerla de que no fuera al hospital para que revisaran su herida fueron la clave para que la Justicia lo condenara.Desde que las denuncias tomaron estado público,; en tanto que varios proyectos en los que iba a participar quedaron en suspenso y se quitó del aire una campaña del ejército estadounidense para la cual el actor había prestado su imagen.En ese sentido, un día después de haber sido declarado culpable, Marvel lo despidió de la franquicia aunque había asumido recientemente el rol del flamante supervillano del universo de superhéroes en la serie "Loki" y en la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", aunque hasta ahora no se informó si los planes en torno al personaje quedarán desactivados o si se contratará a una nueva figura para que lo reemplace.