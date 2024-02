Boca va por el triunfo ante un duro Defensa y Justicia

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Juniors,haber obtenidodel entrenadoreste sábadopor la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga con la misión de hilvanar otro éxito y permitirse soñar.El encuentro, primero del año para Boca en la mítica "Bombonera", se jugará este sábado a partir de las 19.15, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por la señal ESPN Premium.El equipo "Xeneize" comenzó el ciclo de Martínez con dos empates, ante Platense (0-0) en Vicente López y frente a Sarmiento de Junín (1-1) en la cancha de San Lorenzo, donde ejerció su localía debido a que no pudo disponer de La Bombonera por no haberse terminado a tiempo el resembrado del césped en el campo de juego.Su rival,y Justicia,en el debut que se saldó con una derrota(2-0) y luego hilvanó dos triunfos ante los mismos rivales que enfrentó Boca.El "Halcón" goleó a Platense (3-0) en Florencio Varela y luego demostró mucho carácter cuando venció en Junín a Sarmiento (3-2) en un partido que perdía 2-0.Defensa y Justicia, con un goleador como Nicolás Fernández y jugadores en un buen momento como Gastón Togni, puede complicar bastante a Boca, sobre todo porque tiene un funcionamiento aceitado desde hace varios años que mantiene su actual entrenador, Julio Vaccari.Boca intentará contrarrestar el juego de Defensa y Justicia con su nuevo estilo de presión alta y mucha tenencia de la pelota, con un jugador que llegó para ser titular y posiblemente figura como Kevin Zenón, más las proyecciones de los laterales Lucas Blondel y Lautaro Blanco, el ímpetu de Luis Advíncula y sobre todo los goles del uruguayo Miguel Angel Merentiel.Merentiel, además de marcar ante Sarmiento y Tigre, asistió a Darío "Pipa" Benedetto en el segundo gol frente al "Matador" y ratificó que atraviesa un gran momento, siendo la principal carta ofensiva de Boca.En tanto, otro uruguayo y también goleador, Edinson Cavani, no se recuperó de una molestia muscular que sufre en el muslo izquierdo y ni siquiera fue convocado, siendo que ya se había perdido el partido ante Tigre.Se espera que el "Matador" esté nuevamente disponible el miércoles próximo para el partido de la quinta fecha del torneo doméstico que Boca animará nuevamente en La Bombonera ante los santiagueños de Central Córdoba.En cuanto al historial entre Boca y Defensa y Justicia, es de 14 partidos y favorece al "Xeneize" con 9 victorias contra 2, más 3 empates, incluida la última vez que jugaron en La Boca, en marzo del año pasado y que terminó 0 a 0.