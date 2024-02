Adorni dijo que "el Gobierno salió fortalecido" y le contestó a Patricia Bullrich

"El gobierno salió fortalecido" tras la vuelta a comisión de la ley Bases, dice Adorni VER VIDEO

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este viernes quetras el regreso a comisión del proyecto de ley "Bases" en la Cámara de Diputados, y afirmó que cualquier eventual cambio en el Gabinete será "estrictamente por cuestiones de gestión y no por cuestiones políticas"."El Gobierno ha salido fortalecido porque una de las posibilidades era que ocurra lo que ocurrió.", expresó Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.Al respecto, amplió: "El vocero insistió en que "salimos efectivamente fortalecidos porque mostramos lo que queremos hacer. La gente votó el cambio que propusimos en la ley y parte de la política no acompañó y me parece que hayan quedado expuestos quienes no acompañaron lo que la gente quería nos fortalece, lejos de habernos perjudicado".Por otra parte, ante una consulta sobre declaraciones de la ministra de Seguridad,, quien habló de un nuevo "rediseño político" en el Gobierno, Adorni respondió:, subrayó el vocero presidencial.Sobre las versiones periodísticas de eventuales renuncias en el Gobierno, indicó que le "todavía no hay ninguna novedad al respecto"."No hay ningún cambio que pueda informar.. Ocurran hoy o dentro de dos años", dijo y agregó que el Presidente "elige a los que considera lo mejor para cada puesto y eso va a seguir siendo así".Sobre este punto, fuentes oficiales consultadas por Télam afirmaron que al regreso de Milei a la Argentina, tras su gira por Israel, Italia y Ciudad del Vaticano, se efectivizaría el alejamiento del Gobierno de cuatro funcionarios nacionales que responden a los gobernadores de Córdoba, Martín Laryora y de Salta, Gustavo Sáenz.Se trata del secretario de Transporte, Franco Mogetta; Daniel Tillard, uno de los directores del Banco Nación, y el director de la Anses, Osvaldo Giordano -los tres provenientes de Córdoba en acuerdos con el gobernador peronista Martín Llaryora- y la secretaría de Energía, Flavia Royón, de Salta, quien responde al mandatario Gustavo Sáenz.En otro orden, sostuvo que el presidente Javier Milei estáante los encuentros que mantendrá el domingo y el lunes en el Vaticano con el Papa Francisco., dijo Adorni en rueda de prensa en Casa de Gobierno y agregó que el pontífice argentino "siempre estuvo muycon el tratamiento que le estamos dando a la ayuda social y el concepto del ministerio de Capital Humano"."El Presidente - agregó - está muy expectante y contento de lo que va a ocurrir. Sabemos que su Santidad es una persona de suma importancia para gran parte de los argentinos"."Hay mucha expectativa con el encuentro privado (del lunes) que será en torno a los 15 minutos y con la posibilidad, de concretarse, de que el Papa visite la Argentina dentro de este año", concluyó.