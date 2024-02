Lousteau: "El Presidente no está castigando a los gobernadores sino a los ciudadanos"

El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, dijo que Milei "está dispuesto a jugar en el filo externo de la democracia” / Foto: Victor Carreira.

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dijo que la decisión de Javier Milei de retirar los subsidios nacionales al transporte público urbano "no castiga a los gobernadores sino que está castigando a los ciudadanos" y advirtió que"El Presidente no está castigando a los gobernadores, está castigando a los ciudadanos de las provincias, a los santafesinos, a los mendocinos, a los salteños, está castigando a los usuarios. No es muy distinto a cuando Cristina (Fernández de Kirchner) se enojaba y castigaba a los porteños, es el mismo gen y, sobre todo, en el argumento 'tienen que votarme todo porque saqué el 56% en la segunda vuelta'; Cristina decía lo mismo con el 54%", sostuvo Lousteau en declaraciones a radio Rivadavia.En esta línea, el senador advirtió quepor "el comportamiento del Presidente cuándo se enoja porque hay algo que no le gusta" y agregó que "está demostrando que está dispuesto a jugar en el filo externo de la democracia”."No sabemos a quién le estamos delegando facultades, hay una tendencia a elegir a un enemigo y movilizar a sus seguidores con un nivel de violencia inusitado, trata de insuflar temor y pido a aquellos que sienten temor que sepan que ese nivel de violencia no debe ser permitido y no lo vamos a permitir”, añadió el titular del radicalismo.“No puede haber un enojo de un día y modificar todo de la noche a la mañana y hay cosas que muestra cómo es Milei que dice no negocia, cuándo hay un toma y daca, si me votan una cosa hay subsidios y si no, saco los subsidios, eso es una negociación,”, agregó.Para Lousteau, el Presidente quería a través de la Ley "Bases" -cuyo tratamiento se vio frustrado esta semana en la Cámara de Diputados- la "suma del poder público" para "privatizar todo de cualquier manera”.El senador dijo estar "a favor de que todo debe ser debatido y que hay que corregir cosas" pero "no puede ser", y añadió: "Tiene que funcionar bien, no estoy cerrado, la estrategia del presidente atenta contra el reformismo".El exministro de Economía del kirchnerismo y embajador del macrismo aseguró que "ya existe" una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza y hablo de la existencia del "mileimacrismo o macrimileismo".En un duro cuestionamiento hacia sus socios dentro de Juntos por el Cambio, Lousteau advirtió que el PRO está "apoyando cualquier cosa".Sobre la situación económica, Lousteau aseguró que "este es el peor ajuste posible" porque "se hace con inflación y no importa si el gasto es bueno o malo" y consideró que Milei "cree que Argentina no debe tener Estado y que el ajuste lo paguen los jubilados y no está dispuesto a conversar con nadie”.Asimismo, Lousteau explicó que en la Argentina "hay que empezar a subsidiar bien" pero eso "requiere".