ATE Capital y Belliboni le piden a Milei que "cese el hostigamiento" a dirigentes opositores

Para el dirigente del PO, "no son chiste" las "amenazas a dirigentes en este país". Foto: Pepe Mateos.

ATE Capital se sumó a la presentación.

La seccional capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta documento al presidente Javier Milei solicitando que se retracte y "cese el hostigamiento" a dirigentes opositores en sus publicaciones en redes sociales, mientras que el líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, presentará en las próximas horas una denuncia penal contra el mandatario por "intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas".Las presentaciones se realizan luego de una publicación que realizó el Presidente en su cuenta de Instagram."Tiembla la casta. La libertad avanza, viva la libertad carajo", dice la imagen en la que aparece Milei imitando al personaje del film Terminator, junto a la frase "Belliboni detectado. Sindicalista detectado. Gobernador detectado. Diputado detectado. Casta a la vista, baby"."Los abogados están terminando de realizar la presentación que vamos a llevar adelante. Hubo una amenaza con nombre y apellido contra mi persona. Es incitación a la violencia sobre todo en un país donde la exvicepresidenta (Cristina Kirchner) fue apuntada por un copito y le dispararon en la cabeza, algunos de los cuales, estuvieron luego en el Congreso invitados por diputados de LLA, así que no es menor el problema", dijo este viernes Belliboni en declaraciones a AM750.Para el dirigente del PO, "no son chiste" las "amenazas a dirigentes en este país" en referencia a los posteos del caricaturista Nick, retuiteados por el mandatario.Por su parte, la seccional capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, que lidera Daniel Catalano, solicitó al Presidente "que proceda a retractarse" de la publicación, ya que "fue una clara alusión a la exterminación de sindicalistas, dirigentes y políticos y promueve discursos de odio, violencia y discriminación"."Debe retractarse y que cese el hostigamiento contra todas y todos aquellos quienes no comparten su visión de libre mercado, un pueblo empobrecido y una dirigencia sindico-política sometida a su voluntad", indicó el gremio en un comunicado de prensa."No vamos a seguir tolerando los niveles de violencia hacia dirigentes y dirigentas que han sido elegidos democráticamente, como tampoco vamos a permitir que se pretenda avasallar cualquier tipo de organización popular que no se someta", concluyó la organización gremial.