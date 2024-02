Sileoni: "Se presagia un inicio de clases de mucha conflictividad"

Sileoni. / Foto: Alejandro Moritz.

Foto: Eva Cabrera.

Alberto Sileoni,este viernes, por lo que "se presagia un inicio de clases de mucha conflictividad"."No nos están girando la plata, estamos muy preocupados en la provincia de Buenos Aires, porque como siempre hemos obrado de buena fe en el sentido de que puede haber un retraso. Hay un cronograma de pagos que se debe cumplir y es bastante habitual que una jurisdicción adelante un dinero que rápidamente la jurisdicción que lo debe integrar pero esto no ha ocurrido porque está pisado el recurso en la Tesorería de la Nación", afirmó en declaraciones a AM750.En ese marco, Sileoni dijo que "hay un fondo para infraestructura parado, un fondo para incremento de jornada parado, el Fondo de Incentivo Docente está parado, y una gran cantidad de programas que llegaban de la Nación a provincias están parados", por lo que esta situación "presagia una inicio de clases de mucha conflictividad".Este jueves"Se abonó la totalidad de las sumas que lo componen, incluyendo los complementos nacionales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico", se consignó en un comunicado."Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre", agregó el gobierno de Axel Kicilloy y advirtió que "de persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional".En sus declaraciones, Sileoni dijo que "lo que nos dicen las autoridades de la Secretaría de Educación es que ellos han hecho todos los trámites y liquidaciones correspondientes para que la transferencia ocurra como naturalmente sucedía hace varios meses y hace muchos años atrás desde la Ley de Financiamiento Educativo y aún antes, y ahora de buenas a primeras eso no se produjo".El funcionario precisó que esos fondos representan para la provincia de Buenos Aires "una inversión de 8.300 millones de pesos en el Fondo Incentivo Docente, más otro monto de 6.200 millones de pesos en un rubro que se llama Conectividad, o sea para la provincia de Buenos Aires este mes fueron 14.500 millones de pesos"."Hay mucha preocupación y probablemente hagamos una solicitud a la Secretaría de Educación para que regularice esta situación", dijo."Las provincias, más o menos tiene un 92 o 94 por ciento de su presupuesto educativo clavado en salarios. A la Nación le corresponde tener una vocación federal, apoyar y conducir algunas transformaciones educativas, ayudarnos a construir escuelas, llegar con conectividad, con libros", concluyó.