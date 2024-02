Mascherano: "Frente a Brasil será a todo o nada"

Mascherano en la conferencia de prensa / Foto X@Argentina.

🇦🇷🗣 MASCHERANO: "CAPAZ QUE MIS CRÍTICOS TIENEN SUERTE Y ME QUEDA UN SOLO PARTIDO"



Javier Mascherano habló en conferencia de prensa luego del agónico empate ante Paraguay y dejó está curiosa frase sobre su futuro con la Selección Argentina. pic.twitter.com/TSKY9Pp9iV — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2024

🏆 #Preolímpico



🎙️ Javier Mascherano en conferencia: "Fue un partido bastante extraño. Los primeros diez minutos fuimos claramente superiores. Generamos 3 o 4 situaciones de gol y pudimos ampliar el marcador. Después empezamos a cometer el error de llevar el partido ida y… pic.twitter.com/fouXOgxGyb — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 8, 2024

Javier Mascherano, el entrenador argentino del seleccionado Sub 23 Preolímpico, sostuvo tras el empate 3 a 3 ante Paraguay y de cara al duelo clásico ante Brasil que "va a ser un partido muy exigente, a todo o nada, tenemos que pensar en positivo y también apuntar y rendir al máximo".Sobre el rendimiento de su equipo, el DT reconoció que "lo que hicimos en los primeros 20 minutos fue muy bueno, con muchas situaciones de gol, pero cometimos el error de meter a Paraguay en partido al proponer un ida y vuelta"."Nos hicieron dos goles de pelota parada cuando en estos días habíamos hablado que no teníamos que hacer faltas como para darle esa chance a Paraguay, pero son acciones del juego", indicó "Masche", tras el empate ante Paraguay por la segunda fecha del cuadrangular final del certamen que se lleva a cabo en Venezuela y que clasificará a los dos primeros seleccionados a los Juegos Olímpicos de París de este año.A la hora de rescatar lo positivo el técnico argentino afirmó que se queda "con el valor que mostraron los chicos para llegar al empate".De cara al duelo decisivo ante Brasil, Mascherano se alegró porque podrá contar nuevamente con Gonzalo Lujan y Valentín Barco que cumplieron la fecha de suspensión, aunque lamentó que no tendrá a Federico Redondo (dos amarillas) y Juan Nardoni (lesionado)."No pudimos poner el mismo equipo y este partido fue muy exigente desde lo físico, pero pondremos lo mejor como en cada uno de los partidos", cerró Mascherano.