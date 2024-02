Belliboni aseguró que denunciará a Milei por incitación a la violencia y amenazas

Eduardo Belliboni afirmó que denunciará por amenaza de muerte a Javier Milei VER VIDEO

Foto: Alfredo Luna

El líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, confirmó que presentará una denuncia penal contra el presidente, Javier Milei, por "intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas" y remarcó que hay "una campaña de estigmatización contra los dirigentes sociales".por la publicación que el Presidente realizó este jueves en su cuenta de Instagram donde figura su nombre.En declaraciones a la prensa, el dirigente del PO opinó sobre el posteo del mandatario que dice en el pie de foto: "Tiembla la casta. La libertad avanza, viva la libertad carajo", y en la imagen aparece Milei imitando al personaje de Terminator junto a la frase "Belliboni detectado. Sindicalista detectado. Gobernador detectado. Diputado detectado. Casta a la vista, baby"., acompañado por referentes del Frente de Izquierda, Gabriel Solano y Romina del Plá.Asimismo, el dirigente social indicó: "Bajo estas amenazas también cayeron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, bajo una campaña de estigmatización contra los dirigentes sociales", en referencia a los militantes asesinados en una represión policial en Avellaneda en 2002., dijo el líder del Polo Obrero.El dirigente pidió que la Justicia "no mire" a otro lado cuando "hay una incitación al asesinato"."Si no hay una respuesta judicial, significa que la Justicia quiere mirar a otro lado. Nosotros vamos a hacer una denuncia penal. Milei va a tener que responder en la Justicia y vamos a hacer una campaña política contra la violencia contra los dirigentes sociales, que hace la ministra Patricia Bullrich, los diputados de La Libertad Avanza y el presidente", añadió.Belliboni acusó a Milei de "negacionista" y advirtió que no "se van a acabar los reclamos".