Todo lo que hay que saber para el debut de Argentina en su primera ventana

Campazzo, líder de la primera convocatoria de Argentina para jugar ante Chile | Foto: X @CAB

🇦🇷 Los detalles de la concentración de la Selección Argentina para la primera ventana rumbo a la AmeriCup 2025



👉🏼 Comenzará en Buenos Aires y luego pasará a Mar del Plata para disputar el partido del 22 de febrero ante Chile.



📎 La info: https://t.co/sKCEf4upYW pic.twitter.com/YsUbBr3BSp — Argentina Básquet (@cabboficial) February 8, 2024

Casalánguida regresa al staff de la Selección Argentina de Básquet

La primera Ventana de Clasificatorios FIBA rumbo a la AmeriCup 2025 será para la Argentina ante Chile en la costa bonaerense y en Valdivia.En esta doble fecha, del 22 y 25 de febrero, será con novedades, como que Hernán Mandole sea el entrenador principal, ante la imposibilidad de Pablo Prigioni por compromisos con los Minnesota Timberwolves, se le sumará el regreso de Nicolás Casalánguida junto a los entrenadores de la estructura de CAB, Guido Fabbris y Mauro Polla.Los 12 jugadores convocados arribarán a Buenos Aires el domingo 18 y comenzarán los entrenamientos ese mismo día en horario vespertino. El lunes 19 los trabajos serán en doble turno y el martes 20 se entrenará por la mañana para viajar por la tarde a Mar del Plata.El miércoles 21 el equipo completo entrenará en doble turno en el Polideportivo Islas Malvinas ya en la recta final al partido del jueves 22.El viernes 23 la delegación volará a Chile para llegar a Valdivia vía Santiago y cerrar allí la primera ventana clasificatoria.Los 12 convocados arribarán a Buenos Aires a partir del domingo 18, para comenzar con los entrenamientos con los primeros jugadores en el país ese día por la tarde en estadio a confirmar. El lunes 19 los trabajos serán en doble turno y el martes 20 se entrenará por la mañana para viajar por la tarde a Mar del Plata.El miércoles 21 el equipo completo entrenará en doble turno en el Polideportivo Islas Malvinas ya en la recta final al partido del jueves 22.Las actividades de prensa en Buenos Aires y Mar del Plata se informarán oportunamente.El viernes 23 la delegación volará a Chile para llegar a Valdivia vía Santiago y cerrar allí la primera ventana clasificatoria.• Jueves 22 de febrero vs Chile - 21:40hs – Polideportivo Islas Malvinas - Argentina• Domingo 25 de febrero vs Chile – 21:20hs - Coliseo Municipal de Valdivia – Chile• Viernes 22 de noviembre vs Venezuela – A confirmar – Argentina• Lunes 25 de noviembre vs Colombia – A confirmar – Argentina• Jueves 20 de febrero de 2025 vs Venezuela – A confirmar – Venezuela• Domingo 23 de febrero de 2025 vs Colombia – A confirmar – Colombia• Bocca, Juan - Monbus Obradoiro, España• Bolmaro, Leandro - Bayern Munich, Alemania• Bressan, Gonzalo - Castelló, España• Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España• Campazzo, Facundo - Real Madrid, España• Corbalán, Gonzalo - San Pablo Burgos, España• Deck, Gabriel - Real Madrid, España• Delía, Marcos - APU Udinese, Italia• Fernández, Juan - Breogán, España• Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes, España• Marcos, Juan Ignacio - Girona, España• Redivo, Lucio - UEB Cividale, Italia