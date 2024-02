Una de cal y una de arena en Boca, con los concentrados para el debut en la Bombonera

Foto: X Boca

Boca Juniors publicó este jueves la lista de jugadores que concentrarán de cara al partido como local el sábado frente a Defensa y Justicia, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con la ausencia delantero uruguayo Edinson Cavani y la presencia del arquero Sergio Romero, a pesar de que no finalizó la práctica matutina por dolores musculares.Cavani, de 36 años, todavía no se recuperó de la molestia muscular que padece en la cara posterior del muslo izquierdo, por lo que no estará presente en el debut del ‘xeneize’ en la Bombonera, ya que el único partido disputado como local fue en el Nuevo Gasómetro.Por su parte, Sergio ‘Chiquito’ Romero salió del equipo titular con molestias musculares durante el entrenamiento de la jornada en el predio que Boca posee en Ezeiza, por lo que su presencia en la lista despejó dudas.Tampoco vuelve a figurar entre los convocados el mediocampista Vicente Taborda, quien retornó en agosto de 2023 de su préstamo en Platense por pedido del DT Jorge Almirón, pero aún no acumula minutos en el corriente año.El DT Diego Martínez paró este jueves el siguiente equipo:Además, el ‘xeneize’ no cuenta con el arquero Leandro Brey, el zaguero Nicolás Valentini y los volantes Ezequiel Fernández y Cristian Medina, quienes se encuentran disputando el Torneo Preolímpico Venezuela Sub 23 con la Selección Argentina.Boca recibirá al ‘halcón’ el sábado desde las 19.15 por la cuarta fecha, Zona B, de la Copa de la Liga Profesional, y luego volverá a ser local ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, el miércoles en el mismo horario.