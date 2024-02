La Corte le impide la salida del país a Bolsonaro por la megacausa del golpe de Estado

Bolsonaro no podrá salir del país. Foto: AFP

El juez Alexander Moraes responsabiliza a Bolsonaro por estar involucrado en la planificación dek golpe. Foto: Fotospublicas.com

En el allanamiento a la casa de Costa Neto, el presidente del principal partido de oposición

El 8 de enero de 2023 los bolsonaristas avanzaron sobre los edificios gubernamentales en Brasilia. Foto: AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue impedido de salir del país este jueves por orden del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, que le confiscó el pasaporte, ya que lo investiga por formar parte de un complot con sus ministros, asesores y jefes militares que intentó perpetrar un autogolpe de Estado luego de haber perdido las elecciones en octubre de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva.entre ellos un militar en actividad que funcionaba como secretario de Bolsonaro, coronel Marcelo Cámara; el mayor de las fuerzas especiales del Ejército Rafael Martins y el exasesor de asuntos internacionales de la Presidencia Filipe Martins, nexo del bolsonarismo más ideológico con el estadounidense Steve Bannon, líder intelectual de la nueva extrema derecha global.que rodeó al gobierno de Bolsonaro y aceleró los tiempos para quienes vislumbran una posible detención del líder ultraderechista.Según se desprende del fallo del juez Moraes,El fallo se asentó en videos, chats de WhatsApp, mails y la delación premiada del exedecán Mauro Cid, quien fue detenido y pasó a ser un arrepentido, para mejorar su situación personal.Según el expediente,Esto ocurrió el 22 de noviembre de 2022Incluso hay una reunión de gabinete que fue filmada cuyo video estaba en la notebook del exedecán, de julio de 2022, en la cual Bolsonaro le pide a todos sus ministros que diseminen noticias falsas sobre el proceso electoral para evitar la victoria de Lula.algo que desembocó en el apoyo de la policía de Brasilia y parte del Ejército al asalto que miles de civiles perpetraron en la casa de gobierno, el Congreso y la corte a una semana de Lula haber asumido., que fue obligado a no tener contacto con los investigados por parte de la Corte.Un comunicado de la Policía Federal informó que 33 operaciones de allanamientos estaban en curso en el país.En medio de la operación, la presidenta de la rama femenina del Partido Liberal, Michelle Bolsonaro, viajó a Estados Unidos con la senadora Damares Alves, pero antes de partir desde Brasilia recordó que la primera dama, Janja, había dicho que uno de sus objetivos era la detención de Bolsonaro.La ofensiva contra el ala militar bolsonarista llevó a la corporación castrense a denunciar que Brasil se comporta como una "Unión Soviética", en palabras del senador Hamilton Mourao, vicepresidente de Bolsonaro y general retirado.Mourao usó el micrófono del Senado para pedir a los jefes militares que reaccionen ante la "avanzada" contra las Fuerzas Armadas.Otros de los casos emblemáticos es el del exjefe de gabinete y exministro de Defensa Braga Netto, que en diciembre de 2022, ya con la transición en marcha para la asunción de Lula, llamó "cagón" al entonces jefe del Ejército, general Freire Gomes, por no llevar adelante el plan del autogolpe para desconocer las elecciones."No quiero dar opiniones sobre lo que hace la Justicia. Lo que quiero es que Bolsonaro tenga presunción de inocencia, algo que yo no tuve. Todo debe investigarse y quien es responsable debe pagar por sus errores", dijo Lula a la radio Itatiaia, de Belo Horizonte.contra la corrupción, que lo proscribió de participar de las elecciones de 2018 ganadas por Bolsonaro, pero esa causa fue anulada por manipulación política.El exmandatario ultraderechista salió de Brasil dos días antes de entregar el poder, el 30 de diciembre de 2022, para permanecer tres meses en Orlando, Estados Unidos.El intento de golpe, que ocurrió con Bolsonaro en el exterior, fue protagonizado por miles de sus seguidores que asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia para pedir al Ejército que derrocara a Lula.El presidente sostuvo que Bolsonaro no aceptó la derrota en los comicios de 2022."Él debe haber participado de la construcción de este intento de golpe. Es necesario aprender que las elecciones se ganan y se pierden. Cuando se pierde uno se lamenta y cuando se gana se asume y se gobierna. El ciudadano que estaba en el gobierno antes no tenía preparación para ganar, para perder y no estaba preparado para dejar el poder", aseguró.Bolsonaro fue inhabilitado hasta 2030 por la justicia electoral para participar de elecciones debido a que utilizó el poder del Estado para diseminar noticias falsas de fraudes en una reunión que organizó con más de 100 embajadores extranjeros en el Palacio de la Alvorada.